Sentencian a mujer de 73 años por matar a su esposo dentro de una residencia de ancianos en Colorado

Una mujer de Colorado acusada de apuñalar mortalmente a su esposo dentro de una residencia para personas mayores fue sentenciada a 20 años de prisión.

Kathy Lawton, de 73 años, fue declarada culpable de asesinato en segundo grado en diciembre tras un juicio de dos días en relación con la muerte de su esposo Larry en 2024, según la Fiscalía del Décimo Distrito Judicial.

El caso salió a la luz el 24 de noviembre de 2024, cuando la policía acudió a la residencia para personas mayores Bonaventure en Pueblo, a unos 160 kilómetros al sur de Denver, según KRDO.

Larry, de 85 años, fue encontrado muerto en el suelo de la sala de estar y se encontró un cuchillo en una mesa auxiliar cercana, informó FOX 21, citando una declaración jurada de arresto.

Según la declaración jurada, tras el apuñalamiento, Lawton, histérica, se acercó a la recepción para avisar al personal que su esposo estaba muerto, según el medio.

“Cuando el personal revisó a la víctima, esta se encontraba fría, ensangrentada y con múltiples puñaladas”, según el comunicado de prensa de la fiscalía.

La fiscalía afirmó que Lawton “se encontraba ebria en el momento del incidente”.

Según KRDO, citando los documentos del arresto, cuando un agente le preguntó qué había sucedido, Lawton dijo que su esposo se había caído y no podía levantarse.

Algunos residentes del centro escucharon a la pareja pelear alrededor de las 4 p. m. del día del asesinato, informó el medio, citando los documentos.

La pareja vivía junta en el centro y llevaba más de 40 años casada.

Durante la sentencia, el fiscal adjunto Erik Walser solicitó que Lawton fuera condenada a 32 años de prisión. Argumentó que la acusada enfrentaba cargos penales por violencia doméstica, pero que fueron desestimados “debido al asesinato de su esposo antes de que el caso pudiera proceder a juicio”, según el comunicado de prensa.

“Nuestra comunidad merece rendición de cuentas en todos los casos, pero especialmente en aquellos donde una víctima vulnerable es el blanco. Si bien ninguna sentencia puede reparar el daño causado por este acusado, la sentencia de hoy reafirma el compromiso del Fiscal de Distrito de buscar justicia con diligencia y determinación”, declaró la Fiscal del Décimo Distrito Judicial, Kala Beauvais.

