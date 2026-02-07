Exportero de Chivas resultó herido en intento de asalto en Guatemala

El exportero de Chivas, Veracruz, Jaguares y Gallos Blancos de Querétaro, entre otros equipos del fútbol de México resultó herido en un intento de asalto en la ciudad de Guatemala donde radica como portero del equipo Aurora y que de acuerdo a los reportes preliminares, sufrió un corte en la frente por un golpe.

Liborio se vio afectado por la delincuencia en un evento desafortunado hace 48 horas que lo alejaron de la convocatoria de su escuadra para enfrentar al Deportivo Achuapa, en donde el equipo del guardameta azteca tenía una difícil tarea como se puede ver por la diferencia de puntos en la tabla en donde Aurora se encuentra en la novena posición con cinco puntos por nueve de su adversario en el tercer escalón.

El equipo Aurora detalló en un comunicado de prensa que el portero recibió un golpe a la altura de la frente que le provocó un corte, por lo que permanece bajo supervisión médica, a la espera de conocer su evolución para que se reincorpore a los trabajos.

El equipo militar como se le conoce al Aurora también detalló que Liborio fue evaluado por el cuerpo médico tras el incidente y ahí se acordó no convocarlo para el encuentro ante Achuapa; se desconoce cuándo podrá reincorporarse a las labores del club.

Además, el Aurora FC expresó su rechazo categórico a cualquier acto de violencia, reiterando su postura institucional en defensa de la seguridad y la integridad de sus futbolistas, tanto dentro como fuera del terreno de juego.

Liborio después de su paso por el fútbol de México emigró a tierras colombianas en 2017 para firmar con el Alianza Petrolera y después trasladarse a Guatemala para jugar con el Deportivo Chiantla, luego al Deportivo Iztapa y al Xinabajul Huehue, para luego ir a Costa Rica con el Municipal Grecia y liego de ahí al Aurora de Guatemala en donde sufrió el incidente con el hampa den Guatemala que no le permitió jugar en la presente semana.

En el fútbol de México tuvo momentos destacados que lo llevaron a estar a punto de ser incluido en la lista de 23 jugadores para la Copa América de 2011 en Argentina, pero al final fue relevado sin militar minuto alguno, mientras que en 2012 fue parte del equipo que se coronó en el torneo esperanzas de Toulon, Francia en 2012.

