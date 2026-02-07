Lluvias y fuertes vientos obligan a LaLiga a suspender dos partidos de la fecha 23

La jornada 23 de LaLiga sufrió importantes modificaciones este sábado luego de que las condiciones climáticas adversas obligaran a aplazar dos encuentros programados en el sur y el centro de España. Los partidos Sevilla vs Girona y Rayo Vallecano vs Real Oviedo no pudieron disputarse debido a las intensas lluvias y los fuertes vientos provocados por el temporal que afecta a varias provincias del país, una situación que llevó a las autoridades a emitir un “aviso naranja”.

Obtén 20% de descuento en las transmisiones de la UEFA Champions League en español por DAZN.

LaLiga confirmó la decisión a través de un comunicado oficial, en el que explicó que la prioridad era garantizar la seguridad de los futbolistas, cuerpos técnicos, personal operativo y aficionados. El fenómeno meteorológico, que ha golpeado con especial fuerza a regiones como Andalucía y la Comunidad de Madrid, generó preocupación por el estado de los terrenos de juego y por las complicaciones en los accesos a los estadios.

NUEVOS HORARIOS 🚨

Los partidos aplazados hoy del @SevillaFC – @GironaFC_ES correspondiente a la jornada 23 de LALIGA EA SPORTS y el @Cadiz_CF – @U_D_Almeria correspondiente a la jornada 25 de LALIGA HYPERMOTION se disputarán mañana domingo 8 de febrero de 2026 a las 16:15 horas. pic.twitter.com/J4Dc8wkIK0 — LALIGA Corporativo (@LaLigaCorp) February 7, 2026

En el caso del Sevilla vs Girona, el encuentro fue aplazado tras una decisión adoptada “de común acuerdo” entre ambos clubes. La Junta de Andalucía informó durante la tarde del sábado que el partido no podía celebrarse debido a los efectos del temporal en la provincia de Sevilla y la amenaza de una nueva borrasca, denominada Marta. La Agencia Estatal de Meteorología activó avisos en todas las provincias andaluzas, con nivel naranja en Sevilla, Cádiz, Huelva, Almería y Granada, lo que terminó inclinando la balanza hacia la suspensión.

Polémica en Vallecas por el Rayo vs Oviedo

La situación fue distinta y mucho más tensa en Vallecas. El partido entre Rayo Vallecano y Real Oviedo también quedó aplazado, pero en este caso LaLiga explicó que “en el momento actual, el terreno de juego (del estadio de Vallecas) no reúne las garantías necesarias para la celebración del encuentro en condiciones de seguridad”. No se informó una nueva fecha para su reprogramación, lo que generó un fuerte malestar en el club asturiano.

El Real Oviedo, propiedad del Grupo Orlegi mexicano, emitió un duro comunicado en el que calificó la situación de “vergonzosa” y anunció que ejercerá “cuantas acciones reglamentarias resulten procedentes”. En el texto, el club expresó su “profundo malestar por el grave contratiempo generado y por la alteración sustancial de las condiciones de disponibilidad de jugadores que afecta directamente a nuestro equipo, teniendo en cuenta la situación clasificatoria y la relevancia de los puntos en disputa para ambas entidades”.

La entidad carbayona también señaló que la suspensión “supone un perjuicio evidente tanto desde el punto de vista deportivo como organizativo y económico”, aunque aclaró que se solidariza con “la plantilla, el cuerpo técnico y la afición del Rayo Vallecano”.

La llegada del equipo, prevista para las 16:00 horas al Carlos Tartiere, se verá retrasada debido a las inclemencias meteorológicas en el Huerna 🚌❄️#RealOviedo 🔵⚪️ pic.twitter.com/cuErXBzOyb — Real Oviedo (@RealOviedo) February 7, 2026

Las críticas fueron aún más directas desde la dirección deportiva. Roberto Suárez, director deportivo del Oviedo, fue contundente al referirse al aplazamiento: “Entendemos que hay unas reglas del juego y se han saltado. Cada partido que tenemos en casa tenemos que pasar unas pruebas de LaLiga y hay sanciones, así que esta situación es vergonzosa. Claramente muestra el estado que atraviesa nuestra competición, se han saltado todas las reglas”.

Mientras LaLiga trabaja en la reprogramación de los encuentros, el episodio reabre el debate sobre los protocolos, el estado de algunas instalaciones y la capacidad de respuesta del campeonato ante fenómenos meteorológicos cada vez más frecuentes.

Sigue leyendo:

· Oribe Peralta prioriza a los mexicanos por encima de los naturalizados

· ¿Cuántos mexicanos tienen más de 100 goles en Europa?

· Barcelona y Atlético Madrid definirán uno de los finalistas de la Copa del Rey