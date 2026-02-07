Sofía Castro asegura su primer protagónico en TelevisaUnivision con “Hermanos Coraje”

Sofía Castro atesora un nuevo logro en el plano profesional. Luego de su temporada fuera de México para el rodaje de una serie en España, la famosa se prepara para asumir el rol más importante de su carrera: su primer protagónico.

La conferencia de prensa del productor José Alberto ‘El Güero’ Castro presentó a la histrionisa como protagonista de la nueva apuesta de TelevisaUnivision. Esta lleva por nombre “Hermanos Coraje” y cuenta con la participación estelar de Brandon Peniche, Emilio Marcos y Emmanuel Palomares.

A propósito de esta nueva aventura en la pantalla chica, Sofía Castro compartió una publicación en Instagram en compañía de sus próximos compañeros de escena. A la par de las imágenes, reveló algunos detalles de su participación, incluyendo el nombre del personaje al que dará vida.

“Los Coraje y Clara. Así empieza esta historia, emocionada y profundamente agradecida. Qué bonito compartir esto con ustedes 3 y con todo el resto del elenco. Muy pronto”, escribe la hija de Angélica Rivera, otra reconocida estrella de las telenovelas, para acompañar la comentada fotografía.

Ante los medios de comunicación, la joven de 29 años hizo eco de su emoción por cosechar los frutos de su esfuerzo: “Es mi primer protagónico en las novelas, para mí es un reto bastante grande. Me he preparado mucho para estar aquí, llevo ya muchos años de carrera y siempre es muy gratificante cuando ves el fruto de todo lo que llevas sembrado“, destacó en entrevista.

Este logro le sabe más dulce porque tiene la oportunidad de vivir la experiencia junto a su padre, el productor osé Alberto ‘El Güero’ Castro. “Lo recibo con mucho amor, con mucha gratitud, con mucho respeto. Es un sueño que yo tenía desde chiquita, hacer este personaje, con mi papá, estar arropada“, indicó conmovida.

TelevisaUnivision confirmó la realización de “Hermanos Coraje” a finales del pasado mes de enero. De acuerdo con los primeros reportes, se desarrollará en un ambiente “campirano” gracias a las locaciones que visitarán en Arizona, Estados Unidos, así como diversos puntos de México.

