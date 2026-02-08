Dalai Lama rechaza vínculos con Jeffrey Epstein tras liberación de documentos

La oficina del Dalai Lama rechazó de manera categórica las versiones que lo vinculan con el fallecido magnate Jeffrey Epstein, acusado de tráfico sexual, luego de la reciente liberación de más de tres millones de documentos federales en Estados Unidos.

En un comunicado emitido desde Nueva Delhi, la representación del líder espiritual tibetano aseguró que Tenzin Gyatso nunca se reunió con Epstein ni autorizó a terceros a hacerlo en su nombre. La declaración busca frenar las especulaciones que circulan en medios y redes sociales, donde se afirmaba que el Dalai Lama aparecía en más de 150 menciones dentro de los archivos liberados.

Aunque algunos correos y registros de 2012 muestran referencias logísticas, como presupuestos para alojamiento y traslados en aeronaves privadas vinculadas a la red de Epstein, la oficina del Dalai Lama aclara que la mayoría de las menciones son genéricas: notas de prensa, artículos académicos y listados de personalidades internacionales.

Los presuntos nexos con Epstein

Los documentos también incluyen intentos de Epstein por atraer al Nobel de la Paz a cenas privadas en 2015, señalando que sus contactos académicos podían facilitar un encuentro. No obstante, la oficina enfatiza que nunca hubo contacto directo y que cualquier referencia se limitó a interacciones administrativas o de logística gestionadas sin participación personal del líder religioso.

El comunicado surge además en medio de la revisión pública de otros episodios en los que el Dalai Lama fue cuestionado por un incidente de acoso durante una ceremonia con un menor, por el cual ofreció disculpas, pero que no guarda relación con Epstein.

Con esta declaración, la oficina del Dalai Lama busca proteger la integridad y reputación del líder tibetano, asegurando que no existe vínculo alguno con las actividades criminales del magnate estadounidense ni con su red de tráfico sexual.

