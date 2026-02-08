Niña murió en Carolina del Norte tras meses de tortura y negligencia: tres mujeres enfrentan cargos de asesinato

Las autoridades de Carolina del Norte acusaron esta semana a Susan Robinson (61 años), Tonya McKnight (51) y Tery’n McKnight (22) de asesinato en primer grado por la muerte de Dominique Moody, una niña de seis años que falleció el 16 de diciembre de 2025 tras meses de presunto abuso y tortura.

Las tres mujeres habían sido arrestadas inicialmente a finales del año pasado por abuso infantil intencional con resultado de lesiones físicas graves y por cuatro cargos de abuso infantil menor, pero la investigación derivó posteriormente en cargos de homicidio.

Condiciones extremas y abuso prolongado

Según una declaración jurada citada por las autoridades, la policía recibió una llamada la mañana del fallecimiento informando que la niña no respiraba. Poco después, Dominique fue declarada muerta.

Los agentes describieron que la menor presentaba el cuerpo sucio, con heridas abiertas y cicatrices en distintas etapas de curación que cubrían gran parte de su piel. Al momento de su muerte, la niña pesaba apenas 27 libras (unos 12 kilos).

De acuerdo con la investigación, Tonya McKnight habría sometido a la menor a restricciones físicas, incluyendo envolverla con cinta adhesiva y plástico, hechos que presuntamente quedaron registrados en imágenes de teléfono celular. También se le atribuye haber privado de alimentos a la niña durante más de un año, como castigo por diversas conductas, entre ellas comer dentro de la casa.

Las autoridades indicaron que la menor era obligada a permanecer durante días con pañales sucios de orina y heces, lo que le provocó severas erupciones en los genitales y los glúteos.

Vivienda insalubre y exposición al frío

Los documentos judiciales detallan que Dominique fue forzada a permanecer dentro de una jaula para perros en la sala de la vivienda y posteriormente a dormir en el piso del baño cubierto de heces.

La casa, ubicada en Gwynne Hill Road, en Charlotte, albergaba además a otros cuatro niños de entre 1 y 5 años, quienes convivían, según la policía, con ratas y cucarachas, carecían de calefacción adecuada y sufrían mordeduras de roedores.

Las autoridades señalaron que las únicas fuentes de calor eran el horno de la cocina y calentadores portátiles, uno de ellos colocado sobre un bloque de concreto frente a una cuna improvisada. Durante las noches, la temperatura descendía hasta 20 grados Fahrenheit (unos -6 °C).

Algunos de los niños declararon que Dominique fue colocada frente al horno con la intención de “calentarla y traerla de vuelta a la vida”, según documentos judiciales.

Lesiones graves y encubrimiento

El examen forense reveló fracturas en las costillas, una fractura antigua en un dedo del pie, marcas de ligaduras alrededor del tobillo, cicatrices circulares compatibles con quemaduras y múltiples heridas abiertas en diversas partes del cuerpo.

Las autoridades también indicaron que Susan Robinson y Tonya McKnight intercambiaron mensajes tras la muerte de la niña, en los que reconocían que estaban “en problemas” y que debían limpiar la vivienda.

Robinson y Tery’n McKnight, hija de Tonya, enfrentan cargos adicionales por no intervenir ni tomar medidas para detener el abuso.

Sin derecho a fianza

El jueves, la jueza del Tribunal del Distrito de Mecklenburg, Cecilia Oseguera, negó la libertad bajo fianza a las tres acusadas, quienes permanecen detenidas en la cárcel del condado de Mecklenburg mientras avanza el proceso judicial.

El paradero y la situación actual de los otros menores que residían en la vivienda no han sido divulgados públicamente.

Sigue leyendo:

–Un hombre confesó haber matado a sus cuatro hijos en Carolina del Norte: la policía halló los cuerpos en su garaje

–Policía de Carolina del Norte mata a un adolescente de 13 años buscado por el asesinato de su abuela

–Política migratoria quiebra familia en Carolina del Norte con autodeportación de padre tras 30 años en EE.UU.