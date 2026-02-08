Se registra sismo de 5.7 en México con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca

Un sismo de magnitud 5.7 se registró la tarde de este domingo 8 de febrero con epicentro en Puerto Escondido, Oaxaca, activando el Sistema de Alerta Sísmica Presidencial y alertando a la población a través de sus teléfonos móviles.

El temblor se registró a las 15:42 horas (tiempo local) y tuvo lugar a 19 kilómetros al noreste de Puerto Escondido, en el estado de Oaxaca, a una profundidad de 6.2 millas, según informó el Servicio Sismológico Nacional.

La magnitud preliminar fue confirmada como 5.7. Tras el sismo, la Coordinación Nacional de Protección Civil comenzó a activar protocolos de seguridad, incluidos esfuerzos para evaluar posibles daños en la zona del epicentro.

Preliminar: SISMO Magnitud 5.7 Loc 19 km al NORESTE de PUERTO ESCONDIDO, OAX 08/02/26 15:42:10 Lat 15.98 Lon -96.94 Pf 10 km pic.twitter.com/WSeElbDVKp — Sismologico Nacional (@SismologicoMX) February 8, 2026

Evacúan edificios por protocolos de seguridad

El gobierno mexicano solicitó a los habitantes que sigan los procedimientos establecidos de evacuación y se resguarden en lugares seguros mientras se realiza una revisión a los inmuebles. A pesar de la intensidad del sismo, no se ha reportado, hasta el momento, información sobre víctimas fatales o daños materiales.

En la Ciudad de México se reporta que en la mayoría de las zonas fue casi imperceptible, pero los helicópteros Condor comenzaron a sobrevolar conforme a los protocolos de seguridad.

En las redes sociales, habitantes de la región de Oaxaca compartieron imágenes y videos del momento del temblor, con algunos usuarios reportando que el sismo se sintió con fuerza en las localidades cercanas. Sin embargo, la información oficial aún está en proceso de verificación.

El gobierno federal y las autoridades locales han señalado que se continuará monitoreando la situación para proporcionar asistencia inmediata y continuar con las labores de evaluación y rescate, en caso de ser necesario.

