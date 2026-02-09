Ayuda financiera para pagos de alquiler en el condado de Los Ángeles

Desde este lunes 9 de febrero, el condado de Los Ángeles abre nuevamente su Programa de Alivio de Alquiler de Emergencia, con recursos para que los residentes que enfrentan problemas financieros puedan cubrir sus pagos de renta.

La iniciativa del condado cuenta con fondos por $14.6 millones de dólares para ofrecer subvenciones que pueden ser solicitadas por inquilinos, propietarios y propietarios desplazados para saldar sus deudas relacionadas con el alquiler de vivienda.

Applications are now open for emergency rent relief. Tenants, landlords, and property owners impacted by the January 2025 wildfires or other emergency financial hardship may apply. Apply at https://t.co/MjHxh2M5oj. #LACounty #HousingResources #LAResources #RentRelief pic.twitter.com/EbtsrKUG38 — L.A. County Dept. of Consumer and Business Affairs (@LACountyDCBA) February 9, 2026

Desde las 9:00 a.m. de este lunes quedó abierto el sitio web en el que se podrán hacer solicitudes para aplicar al programa de ayuda, que aceptará peticiones durante aproximadamente un mes.

Es la segunda fase del programa del condado de Los Ángeles después de la que se tuvo en diciembre, en la que se recibieron más de 4,600 solicitudes.

Para esta etapa, el apoyo económico está limitado a $15,000 dólares por unidad y está considerado para cubrir pagos de alquiler atrasado, pagos de hipoteca y las facturas de servicios públicos.

El condado ha trabajado con el propósito de agilizar el trámite y así reducir las barreras de entrada, con el objetivo de lograr una distribución más eficiente de los fondos disponibles para esta segunda fase.

“Este programa existe porque los líderes de nuestro condado comprenden la profunda afectación que diversas emergencias han tenido en los residentes de toda la región“, dijo el director del Departamento de Asuntos del Consumidor y Negocios del Condado de Los Ángeles, Rafael Carbajal.

“Animo a los inquilinos y arrendadores que necesiten ayuda a que visiten el portal y lo soliciten lo antes posible“, agregó el funcionario en un comunicado.

Los residentes interesados en presentar una solicitud para el apoyo deben consultar el sitio web para conocer los requisitos de elegibilidad, así como la documentación que se deberá presentar.

La fecha límite para recibir solicitudes es el miércoles 11 de marzo de 2026, a las 4:59 p.m.

Se ofrece asistencia gratuita en varios idiomas por teléfono a través de los socios del programa que figuran en el sitio web para la elaboración de la solicitud correspondiente.

Las personas que tengan interés en solicitar la ayuda, pueden seguir los siguientes pasos:

Determinar la elegibilidad : El programa prioriza a los pequeños propietarios (4 unidades o menos) y a los hogares con ingresos iguales o inferiores al 80% del ingreso promedio del área.

: El programa prioriza a los pequeños propietarios (4 unidades o menos) y a los hogares con ingresos iguales o inferiores al 80% del ingreso promedio del área. Reunir la documentación : Tener a la mano un comprobante de identidad (identificación gubernamental), un comprobante de ingresos (declaraciones de impuestos o recibos de pago) y un comprobante de alquiler (contrato de arrendamiento).

: Tener a la mano un comprobante de identidad (identificación gubernamental), un comprobante de ingresos (declaraciones de impuestos o recibos de pago) y un comprobante de alquiler (contrato de arrendamiento). Enviar la solicitud : Completar el formulario en línea en el sitio web oficial. Los inquilinos ahora pueden iniciar las solicitudes directamente, pero tanto el inquilino como el propietario deben completar sus respectivas secciones para que la solicitud sea considerada.

: Completar el formulario en línea en el sitio web oficial. Los inquilinos ahora pueden iniciar las solicitudes directamente, pero tanto el inquilino como el propietario deben completar sus respectivas secciones para que la solicitud sea considerada. Presentar la solicitud por teléfono : Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al 877-849-0770 para presentar su solicitud a través de un socio del programa.

: Si no tiene acceso a Internet, puede llamar al 877-849-0770 para presentar su solicitud a través de un socio del programa. Monitoreo del correo electrónico: Cuando se emite un pago a un propietario, se notificará a los inquilinos el tiempo específico cubierto para sus registros.

