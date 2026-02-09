Elige un adecuado centro de atención de adultos mayores para ayudar a tu ser querido

Muchas veces llevar a un ser querido, de avanzada edad a un centro de atención no es una decisión que planificada, sino que deviene de un evento repentino como una caída, que provoca una fractura de cadera y hasta pérdida de movilidad; de allí que no es una opción fácil, y mucho menos para el afectado principal. Pero, por muy doloroso que pueda resultar, hay que tomarla, no se puede omitir.

La búsqueda de un centro de atención a largo plazo comienza con la revisión de las calificaciones gubernamentales. Las instalaciones de enfermería son supervisadas por el gobierno federal, que mantiene registros sobre la propiedad, el personal y las violaciones. La calificación de estrellas, de una a cinco, puede ofrecer indicios sobre la calidad del centro.

Sam Brooks, director de políticas públicas de National Consumer Voice for Quality Long-Term Care, dice que si bien la calificación de estrellas “puede ser notoriamente poco confiable”, debido a que depende de datos autoinformados, aún puede brindar algunas pistas sobre un hogar, recoge Associated Press (AP)

Las calificaciones pueden ser un recurso para descartar las peores opciones, pero no necesariamente para encontrar la mejor. Aun así, Brooks sugiere analizar con más detalle las instalaciones de cuatro y cinco estrellas y considerar también la propiedad de la vivienda. Las residencias sin fines de lucro suelen contar con mejor personal.

Al visitar un hogar sustituto, es vital evaluar más allá de las apariencias. Escuchar el ambiente y observar la interacción entre el personal y los residentes son indicadores clave de la cultura del lugar.

Recoger opiniones de las familias actuales y consultar a un defensor local del cuidado a largo plazo puede proporcionar información valiosa.

Importancia del personal

La calidad y la cantidad del personal son los factores más críticos en la elección de un centro.

La atención a los residentes y la experiencia del personal desempeñan un papel fundamental en la calidad de vida de los habitantes.

Visitar durante los fines de semana o la noche puede ofrecer una perspectiva clara sobre la operación real del centro.

Consideraciones a largo plazo

Es esencial tener en cuenta las implicaciones financieras futuras al seleccionar un centro de atención. Preguntar sobre la aceptación de Medicaid y los costos asociados con el aumento de necesidades puede ayudar a prevenir sorpresas desagradables.

Es importante asegurarse de que el hogar no busque transferir a residentes con necesidades cambiantes o condiciones financieras desfavorables. Por eso, revise “la letra pequeña” del contrato y las diferentes cláusulas.

Es de destacar que las residencias de vida asistida suelen tener estructuras de facturación complejas que requieren muchas preguntas para comprenderlas. Pregunte cómo pueden variar los costos a medida que aumentan las necesidades de una persona. Algunos lugares añaden cargos adicionales por tareas como ayudar a una persona a ir al baño, observa AP.

“Cuatro mil dólares al mes pueden convertirse en $8,000 dólares de la noche a la mañana”, afirma Geoff Hoatson, fundador del bufete de abogados especializado en derecho de personas mayores Family First Firm en Winter Park, en Florida.

Señales de que un ser querido necesita un centro especializado

Las señales de que un ser querido necesita atención en un centro especializado suelen involucrar riesgos graves para su seguridad o la de otros, o un deterioro que impide el autocuidado diario.

Riesgos inminentes. Pensamientos o intentos suicidas, conductas agresivas o violentas hacia sí mismo o terceros, y alucinaciones o delirios severos que causan pérdida de contacto con la realidad son indicadores urgentes de internamiento. Estas situaciones requieren intervención inmediata, ya que representan peligro inminente según guías de salud mental.

Deterioro cognitivo. Olvidos frecuentes de rutinas, desorientación en tiempo o lugar, dificultad para seguir instrucciones o manejar finanzas, y pérdida de higiene o alimentación autónoma señalan necesidad de cuidados especializados, como en casos de demencia o Alzheimer avanzado. El aislamiento social y cambios drásticos en el humor agravan estos signos.

Fallo en tratamientos previos. Si hay empeoramiento pese a terapia ambulatoria, como depresión grave, ansiedad incontrolable o rechazo al juicio, un centro permite reevaluación y atención intensiva. En estos casos, consulta a un profesional para evaluar opciones como internamiento involuntario regulado por ley.

