Nicaragua restablece la visa para ciudadanos cubanos y endurece su política migratoria

Nicaragua reinstauró el requisito de visa para los ciudadanos cubanos, poniendo fin a la exención migratoria vigente desde 2021, una medida que había facilitado el turismo y el tránsito humanitario desde la isla. La decisión fue ordenada por el Ministerio del Interior y comenzó a aplicarse de forma inmediata desde este domingo, según confirmaron medios nicaragüenses en el exilio.

De acuerdo con documentos oficiales citados por La Prensa y el portal Despacho 505, los ciudadanos cubanos pasaron de estar exentos de visa a requerir una visa “consultada sin costo”, cambio que debía notificarse de inmediato a las autoridades cubanas, aerolíneas y empresas de transporte terrestre y marítimo.

Hasta ahora, el Gobierno de Daniel Ortega y Rosario Murillo no ha emitido un pronunciamiento público sobre la medida, que marca un giro significativo en la política migratoria hacia uno de sus aliados históricos en América Latina.

Presión internacional y migración irregular

La decisión se da en medio de una creciente presión de Washington sobre Managua, que ha acusado al gobierno nicaragüense de permitir el ingreso masivo de migrantes sin documentos, incluidos cubanos, africanos y asiáticos, para luego continuar su ruta hacia Estados Unidos.

Durante los últimos años, Nicaragua fue señalada como un punto clave de tránsito migratorio, especialmente para ciudadanos cubanos que utilizaban el país centroamericano como escala en su viaje hacia la frontera estadounidense.

Funcionarios y personas familiarizadas con la decisión indicaron que el restablecimiento del visado respondería directamente a las exigencias del Gobierno estadounidense, tanto durante la administración de Joe Biden como en la de Donald Trump, que han mantenido sanciones y advertencias contra el Ejecutivo nicaragüense.

Impacto regional y contexto político

El anuncio también coincide con una etapa de tensión regional, marcada por sanciones económicas, la crisis energética en Cuba y la presión de Estados Unidos sobre gobiernos aliados como Venezuela y Nicaragua. En enero pasado, Managua liberó a decenas de presos políticos tras exigencias directas de Washington, en un movimiento similar al realizado por Caracas.

Con la eliminación del libre visado, Nicaragua cierra una de las rutas más utilizadas por migrantes cubanos en los últimos años, lo que podría modificar de forma significativa los flujos migratorios en Centroamérica.

