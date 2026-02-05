Estados Unidos envía $6 millones en ayuda humanitaria a Cuba en medio de tensiones energéticas

En medio de las tensiones energéticas entre Washington y La Habana, el Gobierno del presidente Donald Trump anunció el envío de 6 millones de dólares adicionales en ayuda humanitaria a Cuba, una asistencia que se suma a la ya entregada a comienzos de año y que estará destinada principalmente a la población afectada por el huracán Melissa.

El anuncio fue realizado este jueves por el gobierno de Donald Trump, en medio del cierre del flujo de petróleo venezolano hacia la isla, luego de que el pasado 3 de enero fuera detenido el presidente venezolano Nicolás Maduro.

No obstante, el Departamento de Estado aseguró que la crisis humanitaria en Cuba no está relacionada con el bloqueo petrolero, sino con la gestión interna del Gobierno cubano.

Acusa al gobierno por falta de abasto

Durante una rueda de prensa, el subsecretario de Estado interino para Asistencia Exterior, Asuntos Humanitarios y Libertad Religiosa, Jeremy Lewin, afirmó que la falta de alimentos en la isla responde a la incapacidad del Gobierno para abastecer a su población.

“La gente no tiene acceso a alimentos porque el Gobierno no puede llenar los estantes de las tiendas”, sostuvo el funcionario.

Lewin señaló además que, a juicio de Estados Unidos, el Ejecutivo cubano dispone de recursos económicos suficientes, pero no los destina a cubrir las necesidades básicas de los ciudadanos.

“Tienen miles de millones de dólares, pero no los usan para comprar alimentos para los cubanos de a pie”, añadió.

La nueva partida de ayuda incluye decenas de miles de unidades de productos básicos, como kits de higiene y alimentos no perecederos, entre ellos pasta, arroz, atún enlatado y frijoles. Al igual que la asistencia anunciada el pasado 14 de enero, valorada en 3 millones de dólares, los suministros serán enviados desde Miami y distribuidos a través de parroquias locales.

Afectados por el huracán en Cuba

Según detalló Lewin, los productos serán entregados preenvasados para reducir la posibilidad de interferencia por parte del Gobierno cubano y se concentrarán principalmente en el oriente de la isla, una de las regiones más golpeadas por el huracán que impactó a Cuba a finales de octubre del año pasado.

El funcionario estadounidense también respondió a las declaraciones del presidente cubano, Miguel Díaz-Canel, quien ha rechazado las presiones de Washington. Lewin acusó al mandatario de centrarse en ataques verbales contra Estados Unidos en lugar de garantizar alimentos a la población.

“Instamos a Díaz-Canel y a los miembros del régimen a que se ocupen de cuidar a su pueblo y no de tanta retórica absurda”, afirmó.

El pasado 3 de enero, Estados Unidos cerró el suministro de petróleo venezolano a Cuba tras la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, y el 29 de enero anunció una orden presidencial para imponer aranceles a quienes abastezcan de combustible a la isla.

Por su parte, Díaz-Canel aseguró este jueves que Cuba no recibe combustible del exterior desde diciembre debido a las presiones estadounidenses y advirtió que el bloqueo petrolero tendrá consecuencias graves para el país.

Expertos estiman que Cuba necesita alrededor de 110,000 barriles diarios de petróleo para cubrir su demanda energética, de los cuales Venezuela aportó en 2025 unos 30.000 barriles diarios, suministro que se vio interrumpido tras los recientes acontecimientos políticos y militares en la región.

