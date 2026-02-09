Se revela la causa de la muerte de Catherine O’Hara

La comunidad del espectáculo está de luto tras la confirmación de las causas del fallecimiento de la icónica actriz Catherine O’Hara. Según su certificado de defunción, obtenido por TMZ, la artista falleció a causa de una embolia pulmonar, con un cáncer rectal como condición subyacente.

O’Hara murió el viernes 30 de enero en su casa de Los Ángeles, tras una breve enfermedad. De acuerdo con Page Six, paramédicos acudieron a su domicilio en la madrugada de ese mismo día. Su agencia, CAA, confirmó posteriormente su deceso.

Una carrera de más de cinco décadas

Con una trayectoria que abarcó más de 50 años, O’Hara se convirtió en un rostro familiar y querido en el cine y la televisión. Su carrera despegó en el programa canadiense ‘Second City Television’, donde ganó su primer Emmy como guionista.

Sin embargo, fue en la pantalla grande donde dejó una huella imborrable para generaciones de espectadores.

En 1988, creó uno de sus personajes más memorables: Delia Deetz, la excéntrica madrastra en el clásico de Tim Burton Beetlejuice, papel que repitió en la secuela de 2024. Paralelamente, se inmortalizó como Kate McCallister, la madre desesperada en las dos primeras películas de Solo en casa, junto a Macaulay Culkin.

Su colaboración con Burton continuó con la voz de ‘Pesadilla antes de Navidad’ y en ‘Frankenweenie’. Pero fue en la televisión donde experimentó un brillante resurgir en sus últimos años gracias a ‘Schitt’s Creek’. Su interpretación de la extravagante Moira Rose le valió un premio Emmy en 2020 y le devolvió al centro de la actualidad, culminando con nominaciones en 2025 por sus roles en ‘The Last of Us’ y ‘The Studio’.

El vínculo especial que forjó con sus compañeros de reparto trascendió la pantalla. Macaulay Culkin, su “hijo” cinematográfico, le rindió un emotivo homenaje en sus redes sociales tras su partida: “Mamá. Pensé que teníamos tiempo… Quería más. Quería sentarme a tu lado… Te quiero. Nos vemos luego“, escribió el actor, reflejando el profundo afecto personal que O’Hara inspiraba.

