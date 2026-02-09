Tribunal autoriza fin del TPS para Honduras, Nepal y Nicaragua de forma temporal

Un tribunal de apelaciones federal en California levantó temporalmente la orden de un juez que impedía que la administración Trump pusiera fin al Estatus de Protección Temporal (TPS) para casi 89,000 migrantes de Honduras, Nicaragua y Nepal.

El Noveno Circuito de Apelaciones determinó que el gobierno probablemente podría demostrar que existían razones “legítimas” para cancelar el TPS, un programa que ofrece alivio de deportación y permisos de trabajo a personas que ya se encuentran en Estados Unidos cuando sus países de origen atraviesan conflictos, desastres naturales u otras situaciones extraordinarias.

La decisión suspende el fallo de la jueza Trina Thompson de San Francisco, quien en diciembre había bloqueado la cancelación al considerar que la administración no evaluó adecuadamente las condiciones de los países afectados y que la decisión podría estar motivada por “animadversión racial”.

A win for the rule of law and vindication for the US Constitution. Under the previous administration, Temporary Protected Status was abused to allow violent terrorists, criminals, and national security threats into our nation.



TPS was never designed to be permanent, yet… pic.twitter.com/SZhVNuhU1n — Secretary Kristi Noem (@Sec_Noem) February 9, 2026

La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, respondió a la decisión afirmando: “El TPS nunca fue diseñado para ser permanente, pero administraciones anteriores lo han utilizado como un programa de amnistía de facto durante décadas. Dada la mejora de la situación en cada uno de estos países, estamos acertadamente concluyendo lo que se pretendía que fuera una designación temporal”.

Trump había buscado eliminar la mayoría de las inscripciones al TPS como parte de su política de restricción migratoria. Los demandantes, representados por organizaciones como la Red Nacional de Jornaleros, ACLU y el Centro de Derecho y Políticas de Inmigración (CILP) de UCLA, sostienen que la medida viola la Ley de Procedimiento Administrativo y la Quinta Enmienda por no considerar adecuadamente las condiciones de los países ni el debido proceso de los migrantes.

Ola de reacciones

El fallo generó fuertes críticas de defensores de los derechos de los migrantes, quienes alertan sobre el riesgo de detención y deportación para miles de personas que han vivido en Estados Unidos por más de dos décadas.

“No soporto la idea de separarme de mi familia. He vivido en este país desde pequeño y pertenezco a él. Mi hijo también”, declaró Jhony Silva, uno de los demandantes. “Me indigna que el tribunal permita que estas decisiones gubernamentales, descaradamente ilegales, entren en vigor. No cejaremos en la lucha por la justicia”.

José Palma, coordinador de la Alianza Nacional del TPS, agregó: “La decisión de hoy pone en riesgo inmediato de deportación a miles de personas que han estado haciendo todo lo que se les ha pedido. Con esta decisión, el gobierno y el sistema legal les están dando la espalda a quienes han considerado a Estados Unidos su hogar durante décadas. Estas son personas a quienes este país reconoció como héroes durante la pandemia de COVID”.

Jessica Bansal, abogada de la Red Nacional de Jornaleros, señaló: “Los beneficiarios del TPS merecen algo mejor que esto. La decisión de hoy permite que madres, padres, estudiantes y trabajadores que han vivido legalmente en este país durante décadas sean despojados de su estatus sin siquiera reconocer la devastación causada a ellos y a sus familias ni las contribuciones que han hecho a sus comunidades”.

Ahilan Arulanantham, codirector del CILP y abogado de los demandantes, advirtió: “Todos los jueces que han considerado a fondo las decisiones de la administración Trump sobre la terminación del TPS las han declarado ilegales. Cada decisión judicial adicional que permite al gobierno eludir el proceso de apelación normal mediante ‘suspensiones de emergencia’ perjudica aún más el estado de derecho”.

La decisión del Noveno Circuito deja a miles de migrantes en un estado de incertidumbre legal, mientras continúa el proceso de apelación y se intensifica el debate sobre la protección de los inmigrantes en Estados Unidos.

