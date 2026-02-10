FBI difunde imágenes de un hombre armado vinculado a la desaparición de la madre de Savannah Guthrie

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) difundió este martes fotografías y videos de un posible sujeto de interés en la investigación por la desaparición de Nancy Guthrie, madre de la copresentadora del programa TODAY, Savannah Guthrie.

Las imágenes fueron publicadas por el director del FBI, Kash Patel, en la red social X y muestran a una persona armada, con guantes, mascarilla y mochila, aparentemente manipulando la cámara del timbre de la vivienda de Guthrie la mañana de su desaparición.

En al menos uno de los videos se observa lo que parece ser una pistola enfundada, mientras que en otra imagen el individuo sostiene una linterna en la boca. Los ojos del sujeto son visibles a través de los orificios del pasamontañas y algunas tomas parecen mostrar vello facial sobre el labio superior.

“En colaboración con nuestros socios, esta mañana las fuerzas del orden descubrieron estas nuevas imágenes, previamente inaccesibles, que muestran a un individuo armado aparentemente manipulando la cámara de la puerta de entrada de Nancy Guthrie la mañana de su desaparición”, escribió Patel.

La Oficina del Sheriff del Condado de Pima, que encabeza la investigación, emitió una declaración idéntica y señaló que no hay conferencias de prensa previstas por el momento.

Manipulación de la cámara y nuevas pistas

Las imágenes corresponden a un timbre inteligente Nest, marca propiedad de Google. Según las autoridades, Nancy Guthrie no contaba con una suscripción activa, lo que retrasó la recuperación del material.

Los videos muestran al individuo arrancando la cámara de su soporte, intentando cubrir la lente con el puño y luego sacudiendo un ramo de flores frente al dispositivo antes de retirarlo por completo. Cuando los agentes llegaron a la escena esa mañana, la cámara ya no se encontraba en su lugar.

La cámara se desconectó alrededor de la 1:45 a. m., y menos de 30 minutos después otro sistema de seguridad detectó movimiento en la vivienda.

Reacción de la familia y llamado al público

Savannah Guthrie compartió una de las imágenes en su cuenta de Instagram y pidió ayuda a la ciudadanía.

“Creemos que sigue viva. Tráiganla a casa”, escribió, solicitando que cualquier información sea reportada al 1-800-CALL-FBI o al Departamento del Sheriff del Condado de Pima.

En un video publicado el lunes, la periodista aseguró que su familia cree que su madre “todavía está ahí fuera”.

“Estamos en una hora de desesperación y necesitamos su ayuda”, expresó.

Últimos movimientos conocidos

Nancy Guthrie, de 84 años, fue vista por última vez la noche del 31 de enero, alrededor de las 9:45 p. m., cuando ingresó a su vivienda en Tucson, Arizona, tras cenar en casa de su hija Annie Guthrie y su yerno Tommaso Cioni.

Su desaparición fue reportada al mediodía del 1 de febrero, luego de que no se conectara a un servicio religioso virtual. En la vivienda quedaron su teléfono, billetera, medicamentos esenciales y su vehículo.

Los investigadores encontraron gotas de sangre en el porche delantero, posteriormente confirmadas como de Nancy. Además, su marcapasos dejó de transmitir datos a su Apple Watch y a su teléfono poco después de los hechos, lo que sugiere que fue sacada del alcance de los dispositivos.

Investigación en curso y notas de rescate

Desde entonces, agencias estatales y federales participan en una búsqueda intensiva. Tres medios de comunicación afirmaron haber recibido notas de rescate, cuyo contenido coincide con descripciones revisadas por NBC News, aunque ninguna autoridad ha confirmado oficialmente su autenticidad.

Las notas incluían fechas límite de pago que ya vencieron. Tras el último plazo, el FBI informó que no tiene conocimiento de comunicaciones activas entre la familia Guthrie y los presuntos secuestradores.

El sheriff del condado de Pima, Chris Nanos, ha reiterado que cree que Nancy Guthrie sigue con vida, aunque reconoció que los investigadores están en una carrera contra el tiempo.

