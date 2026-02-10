Rastreó el celular de su esposo y lo encontró muerto dentro del compactador de basura de una farmacia en Ohio

El cuerpo sin vida de Andrew Strand, de 34 años, fue encontrado el miércoles dentro de un compactador de basura en la parte trasera de un CVS en Shaker Heights, Ohio, luego de que su esposa denunciara su desaparición mientras llevaba a cabo un trabajo por contrato en el lugar.

De acuerdo con Cleveland 19 News, la esposa de la víctima, Jaymie Strand, contactó a la policía alrededor de las 10:00 de la noche, tras varias horas sin saber de él. Durante la llamada, informó a los oficiales que había rastreado la ubicación del teléfono móvil de su esposo, el cual marcaba como último punto conocido una tienda CVS ubicada en Chagrin Boulevard.

Los agentes acudieron al establecimiento y, durante la inspección del área, realizaron el hallazgo del cuerpo dentro del compactador de basura situado en la parte posterior de la propiedad.

Investigación en curso

Hasta el momento, no se han divulgado detalles adicionales sobre las circunstancias de la muerte. El médico forense del condado de Cuyahoga trabaja junto con la policía de Shaker Heights para determinar la causa del fallecimiento.

“Extendemos nuestras condolencias a la familia y amigos del fallecido durante este momento difícil”, declaró el comandante de la policía de Shaker Heights, John Cole.

Por su parte, CVS confirmó en un comunicado al Daily Mail que coopera plenamente con las autoridades mientras continúa la investigación.

Reacciones y homenaje

Tras la muerte de Strand, se creó una campaña en GoFundMe para apoyar económicamente a su familia. El hombre deja a su esposa, con quien llevaba siete años de matrimonio, y a dos hijos.

“Era un padre cariñoso y comprometido; entrenaba los equipos de hockey y béisbol de su hijo. Le encantaba apoyar a su hija en danza y gimnasia”, señala la descripción de la recaudación.

Strand era mecánico y recientemente había fundado su propia empresa. Amigos y familiares lo describieron como una persona solidaria y siempre dispuesta a ayudar.

“La muerte de Andy fue repentina e inesperada y dejó a su familia sumida en el caos”, añade el texto.

Hasta el lunes, la campaña había recaudado más de $18,000 dólares de un objetivo de $20,000.

