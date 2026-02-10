Venus alcanza su máximo esplendor beneficiando a 4 signos en el amor

El planeta del amor acaba de cambiarlo todo en el cielo. Este 10 de febrero Venus ingresa en Piscis, el signo donde se encuentra exaltado, es decir, donde su energía fluye con mayor armonía, dulzura y magnetismo emocional.

En astrología, este tránsito se considera uno de los más favorables del año para el romance, las reconciliaciones, los encuentros del destino e incluso, las conexiones espirituales.

Cuando Venus atraviesa Piscis, el amor se vuelve más profundo, compasivo y mágico, explica la experta en astrología Maressa Brown en un artículo de Parade.

Las relaciones se suavizan, agrega, los conflictos se disuelven y las almas afines parecen encontrarse sin esfuerzo.

Es una temporada ideal para abrir el corazón, perdonar y dejarse llevar por los sentimientos. Sin embargo, la astróloga resaltó que hay 4 signos del zodiaco que sentirán este regalo cósmico con más intensidad.

Si tu Sol, Luna o Ascendente están en estos signos, prepárate: el universo te empuja directo hacia el romance. Conoce cuál es tu signo ascendente.

1. Cáncer

Venus forma un trígono perfecto con tu signo activando tu novena casa de los viajes y la expansión.

Esto significa que el amor puede encontrarte lejos de casa o a través de nuevas experiencias.

Aunque sueles preferir planes tranquilos, ahora sentirás ganas de explorar, viajar o aprender algo diferente con tu pareja.

Estas vivencias fortalecerán el vínculo emocional. Si estás soltero, alguien especial podría aparecer en un curso, escapada o evento inesperado.

2. Virgo

Con Venus transitando tu séptima casa de pareja y en oposición a tu signo, el foco total está en tus vínculos. Este periodo suaviza tu tendencia a planificarlo todo.

El cosmos te invita a relajarte y fluir. Cuanto menos controles, más magia surge.

Es un excelente momento para formalizar relaciones, reconciliarte, resolver conflictos o conocer a alguien significativo. Las conversaciones se vuelven más sinceras y amorosas.

3. Escorpio

Prepárate para uno de los momentos más emocionantes del año. Venus activa tu quinta casa del romance, el placer y la creatividad.

Esto se traduce en coqueteo, citas espontáneas y una energía juguetona poco habitual en ti. Te sentirás más ligero, seductor y abierto a disfrutar sin presiones.

La chispa con tu pareja se renueva, y si estás soltero, podrías vivir un flechazo intenso. También se potencia tu talento artístico y expresivo.

4. Piscis

Eres el gran protagonista del tránsito. Venus en tu primera casa del yo te convierte en un imán de amor, belleza y oportunidades.

Tu aura se vuelve irresistible y los demás responden con ternura y admiración. Te sentirás más seguro, creativo y dispuesto a mostrar tu vulnerabilidad.

Este es el momento ideal para declararte, iniciar una relación, mejorar tu imagen y sanar viejas heridas emocionales. Todo fluye con naturalidad, concluye la astróloga.

¿Qué significa que Venus esté exaltado en Piscis?

Piscis es un signo de agua sensible, imaginativo y empático. Venus, planeta del placer, la belleza y las relaciones, se siente “como en casa” aquí.

Esta combinación genera mayor atracción magnética, reconexiones amorosas, declaraciones románticas, creatividad artística, así como compasión y perdón.

Además, este tránsito llega justo antes de San Valentín, intensificando el deseo de compartir momentos íntimos y auténticos.

Si perteneces a Cáncer, Virgo, Escorpio o Piscis, estás entrando en una pequeña “edad dorada” del corazón. Y si no, igualmente sentirás una atmósfera más dulce y compasiva.

