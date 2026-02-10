Ves manchas que flotan en tus ojos





¿Qué causa las moscas volantes en los ojos, cómo se tratan y cuándo son una emergencia?

By Ashley Abramson

Las moscas volantes, que son pequeñas manchas oscuras o líneas onduladas que se mueven en el campo visual, se vuelven cada vez más comunes con la edad. Suelen notarse más al mirar superficies de alto contraste, como una pared blanca o un cielo azul despejado. La causa suele ser benigna, pero sin duda son molestas y distraen la vista, además de resultar alarmantes cuando aparecen por primera vez. Sin embargo, en algunos casos, las moscas volantes pueden ser un síntoma de un problema potencialmente grave que podría causar cambios o pérdida permanente de la visión.

¿Por qué aparecen las moscas volantes en los ojos?

Las moscas volantes pueden aparecer cuando el tejido ocular desprende células (de forma similar a la descamación de la piel).

Otra causa común es el desprendimiento posterior del vítreo (DPV), una afección que suele presentarse después de los 50 años. El humor vítreo, la cavidad detrás del ojo, contiene una sustancia gelatinosa llamada vítreo. Con la edad, esta sustancia comienza a licuarse, encogerse y separarse de la retina, la zona del ojo que convierte la luz en señales que nos permiten ver. “Este proceso puede liberar proteínas que proyectan sombras sobre la retina y se manifiestan como moscas volantes”, explica el doctor Daniel Balikov, PhD, especialista en cirugía de retina de Northwestern Medicine y profesor clínico adjunto en la Facultad de Medicina Feinberg de Chicago.

¿Desaparecen las moscas volantes?

Las moscas volantes causadas por el desprendimiento de células del tejido ocular suelen aparecer y desaparecer, y con el tiempo, “el cerebro generalmente aprende a ignorarlas”, dice Balikov.

Las moscas volantes asociadas al DPV suelen comenzar en la visión lateral o central de un ojo. Si bien las moscas volantes no relacionadas con el DPV suelen aparecer solo durante unos segundos, Balikov afirma que las moscas volantes causadas por el desprendimiento del vítreo a menudo persisten a medida que el gel vítreo continúa licuándose.

Este proceso es una parte normal del envejecimiento, por lo que no se puede prevenir, y aunque el tiempo varía, las manchas suelen desaparecer en semanas o meses. Al igual que con otras moscas volantes, el cerebro se adapta con el tiempo, por lo que las manchas se vuelven menos perceptibles.

¿Cuándo debes consultar a un médico?

Si de repente aparecen nuevas moscas volantes y persisten, programa una cita con un optometrista u oftalmólogo para descartar posibles complicaciones.

La mayoría de los casos de DPV no causan problemas graves. Sin embargo, en un pequeño porcentaje de personas, esta afección puede derivar en un problema más importante, según la doctora Purnima Patel, oftalmóloga de Ora Vision en Peachtree Corners, Georgia, y portavoz de la Academia Estadounidense de Oftalmología.

A medida que el humor vítreo se separa de la retina con la edad, si una parte de este “gel” se adhiere a la retina, o si la fuerza de la separación es demasiado intensa, puede causar un desgarro o un desprendimiento de la retina. Esto podría provocar cambios o pérdida de la visión en el ojo afectado.

¿Cómo detectar las señales de advertencia? Si el DPV ha progresado, es posible que experimentes destellos de luz en la visión, lo que indica que la retina está irritada y que debes consultar con tu oftalmólogo, explica la doctora Patel.

Debes buscar atención médica de inmediato si notas la aparición repentina de cientos de moscas volantes, visión borrosa repentina en un ojo o la sensación de una cortina o velo que cubre parte de su campo visual. Todos estos síntomas pueden indicar problemas de retina que requieren tratamiento de urgencia. Si llamas a tu oftalmólogo y no puedes conseguir una cita rápidamente, es posible que te recomienden acudir a un servicio de urgencias.

Un médico te examinará para detectar desprendimiento posterior del vítreo y sus complicaciones asociadas durante una consulta en la que te dilatarán las pupilas. Si no detectan un desgarro o desprendimiento de retina, probablemente te recomendarán una cita de seguimiento en cuatro a seis semanas para asegurarse de que no se haya producido ninguno durante ese tiempo.

Los oftalmólogos pueden tratar los desgarros y los desprendimientos de retina pequeños con un láser en la consulta. Esto crea una barrera similar a una cicatriz para evitar que entre más gel vítreo y se desprenda la retina, explica Patel.

En el caso de un desprendimiento mayor, un oftalmólogo puede inyectar burbujas de aire en el ojo para recolocar la retina. El tratamiento del desprendimiento también se puede realizar en una clínica oftalmológica. Sin embargo, algunos casos más grandes o graves pueden requerir cirugía en un hospital.

Nota del editor: Una versión de este artículo también apareció publicado en la edición de febrero de 2026 de Consumer Reports on Health.

