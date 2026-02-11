Esquiadora Lindsey Vonn rompe el silencio tras someterse a su tercera cirugía

La histórica esquiadora estadounidense Lindsey Vonn volvió a demostrar su fortaleza mental y física tras anunciar que fue sometida con éxito a una nueva intervención quirúrgica luego de la dura caída sufrida en el descenso de los Juegos Olímpicos de Milán-Cortina 2026.

La campeona olímpica, de 41 años, informó a través de sus redes sociales que esta fue su tercera operación en la tibia izquierda, un nuevo capítulo en su extensa batalla contra las lesiones en el esquí alpino de alto rendimiento.

Lindsey Vonn confirma cirugía exitosa tras accidente en los Juegos Olímpicos 2026

Apenas días después del accidente que impactó al mundo del deporte invernal, Lindsey Vonn compartió una actualización sobre su estado físico mediante una publicación en Instagram, acompañada de una imagen donde se le observa con un aparato ortopédico en su pierna izquierda.

“Hoy me han operado por tercera vez y ha sido un éxito. El éxito ahora tiene un significado completamente diferente al de hace unos días. Estoy progresando: puede que sea lento, pero sé que me recuperaré”, escribió la estadounidense.

El mensaje rápidamente se volvió tendencia entre seguidores del Team USA y fanáticos del esquí olímpico, consolidando su nombre entre los temas más buscados relacionados con Milán-Cortina 2026.

¿Qué le pasó a Lindsey Vonn en el descenso olímpico?

El accidente ocurrió apenas trece segundos después del inicio del descenso en la cita olímpica. Según explicó la propia atleta, el percance no estuvo relacionado con lesiones anteriores, sino con un infortunio a máxima velocidad.

Su brazo derecho se enganchó en el interior de una puerta durante el trazado, lo que provocó la aparatosa caída en plena competencia de esquí alpino.

Cabe recordar que Vonn compitió en estos Juegos Olímpicos de Invierno 2026 pese a tener la rodilla derecha de titanio y haber sufrido anteriormente una rotura del ligamento cruzado anterior de la pierna izquierda durante el descenso de la Copa del Mundo en Crans Montana, Suiza.

Una carrera marcada por la resiliencia y las lesiones

La trayectoria de Lindsey Vonn ha estado acompañada de múltiples intervenciones médicas y regresos heroicos. A sus 41 años, su presencia en Milán-Cortina 2026 ya era considerada una hazaña dentro del deporte invernal.

Su historial médico incluye cirugías de rodilla, lesiones ligamentarias y ahora una tercera operación en la tibia izquierda, reafirmando su imagen como una de las atletas más resilientes en la historia del esquí alpino femenino.

Mensajes de apoyo de figuras del deporte mundial

En su publicación, la campeona olímpica también dedicó palabras de agradecimiento a quienes la han acompañado en este proceso.

“Gracias a todo el increíble equipo médico, a mis amigos y a mi familia, que han estado a mi lado; y por el maravilloso aluvión de amor y apoyo de personas de todo el mundo. Además, felicidades infinitas a mis compañeros de equipo y a todos los atletas del equipo de EE. UU. que están ahí fuera inspirándome y dándome algo por lo que animar”, añadió.

Entre los mensajes destacados en redes sociales sobresalieron los del tenista Carlos Alcaraz, el piloto de MotoGP Marc Márquez y el también tenista Jannik Sinner, reflejando el impacto global de la figura de Vonn más allá del deporte invernal.

Lindsey Vonn y el futuro tras Milán-Cortina 2026

Aunque el proceso de recuperación será progresivo, la propia atleta dejó claro que su mentalidad está enfocada en volver más fuerte. La frase “sé que me recuperaré” resume el espíritu competitivo que la ha caracterizado a lo largo de su carrera.

El mundo del esquí olímpico y los seguidores del Team USA permanecen atentos a la evolución de una de las máximas leyendas del deporte invernal, cuyo nombre vuelve a ocupar los principales titulares tras los Juegos Olímpicos de Invierno 2026.

