Homicidio-suicidio en Nueva York: hombre mata a tiros a su esposa y luego se quita la vida

Un hombre de 68 años asesinó a su pareja dentro de su vivienda en Port Jefferson, Nueva York, antes de suicidarse, informó el Departamento de Policía del Condado de Suffolk.

Las autoridades identificaron al agresor como Paul Trefimovich, y a la víctima como Valerie Kopetic, de 63 años.

Hallazgo tras control de bienestar

Los oficiales del Sexto Precinto acudieron el lunes alrededor de las 11:00 a.m. a la residencia ubicada en 135 Oakwood Road, valorada en aproximadamente $800,000 dólares, luego de que Kopetic no se presentara a su lugar de trabajo.

Al ingresar a la propiedad, los agentes encontraron a ambos residentes muertos por heridas de bala.

Tras la investigación inicial, los detectives del Escuadrón de Homicidios determinaron que Trefimovich disparó fatalmente contra Kopetic y luego se quitó la vida.

Sin motivo confirmado

Hasta el momento, la policía indicó que no está claro qué motivó el tiroteo y no ofreció información adicional sobre el caso.

Kopetic se desempeñaba como directora ejecutiva de Long Island Adolescent and Family Services Inc, una agencia de servicios sociales con oficinas en Stony Brook, a poca distancia de su residencia.

La organización confirmó que llevaba más de dos décadas trabajando en la institución.

Registros públicos indican además que Kopetic poseía otra propiedad en el estado de Florida.

La investigación permanece cerrada bajo la conclusión preliminar de homicidio-suicidio, según las autoridades del condado de Suffolk.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York