Modelo colombiana se declaró culpable de lavar millones de dólares del narco en EE.UU.

La modelo colombiana Valentina Forero Álvarez se declaró culpable esta semana de liderar una organización criminal multiestatal que utilizó el sistema financiero estadounidense para blanquear más de 31 millones de dólares provenientes del narcotráfico.

En un comunicado de prensa, la Fiscalía Federal para el Distrito Norte de Georgia informó que Forero Álvarez, una mujer de 33 años originaria de la ciudad colombiana de Armenia, se declaró culpable el martes.

El fiscal federal Theodore S. Hertzberg detalló que la colombiana dirigía una red de correos que viajaban a Colombia para blanquear el dinero proveniente del narcotráfico a través del sistema bancario estadounidense.

Como parte del esquema de lavado, detalló la fiscalía, Forero Álvarez instruía a ciudadanos no estadounidenses, principalmente colombianos, a viajar a Estados Unidos con visas de visitante, “realizar múltiples retiros de grandes cantidades de efectivo en ciudades de todo el país y depositarlo en cuentas bancarias a nombre de empresas fantasma o negocios con sede en Estados Unidos que operan en el mercado cambiario no regulado”.

Los mensajeros realizaron contradepósitos en cuentas bancarias mientras se encontraban en Georgia y al menos otros 14 estados de EE.UU. Las investigaciones revelaron que las cuentas abiertas por los mensajeros recibieron más de 31 millones de dólares en depósitos en efectivo, de los cuales 2.9 millones se depositaron en el Distrito Norte de Georgia. Los agentes incautaron más de 4.8 millones de dólares de dinero presuntamente proveniente del narcotráfico.

Valentina Forero Álvarez has pleaded guilty to conspiracy to commit money laundering. Forero Álvarez led a sophisticated transnational criminal organization responsible for laundering more than $31 million in illegal narcotics proceeds through the United States financial system.… pic.twitter.com/a7Vsrsimlv — US Attorney NDGA (@NDGAnews) February 9, 2026

“Forero Álvarez dirigió una red internacional que explotó nuestro sistema financiero para blanquear millones de dólares provenientes del narcotráfico”, declaró Hertzberg. “Los narcoterroristas y sus cómplices que creen poder ocultar sus delitos mediante complejas tramas de lavado de dinero o residiendo en el extranjero serán encontrados, llevados a Estados Unidos, procesados ​​y obligados a rendir cuentas”.

Su condena conlleva una pena de hasta 20 años de prisión, una multa de hasta el doble del valor de los fondos blanqueados, además de otras sanciones. El juez federal de distrito Steven D. Grimberg dictará sentencia contra Álvarez más adelante.

De acuerdo con Caracol Radio, la mujer fue detenida en Colombia en noviembre de 2023 y extraditada a Estados Unidos en mayo de 2025.

En enero, la fiscalía colombiana incautó tres vehículos y tres establecimientos comerciales registrados a nombre de empresas fachada, familiares y personas cercanas a Forero Álvarez, ninguno de los cuales tenía la “capacidad económica o financiera para demostrar la adquisición válida de las propiedades”.

