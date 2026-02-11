Sheinbaum pide “guardar la calma” ante brote de sarampión que ha dejado 28 muertos en México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, llamó este miércoles a mantener la “calma” ante el brote de sarampión en el país e insistió que se reforzará la vacunación, especialmente entre niñas y niños, al sostener que la mayoría de la población cuenta con protección.

“Como se ha visto que hay un brote de sarampión. Primero, hay que guardar la calma, porque si no se genera una idea de que estamos frente a una terrible circunstancia, entonces hay que guardar la calma y escuchar siempre la información de las autoridades sanitarias”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

La gobernante mexicana recordó que “la mayor parte” de las mexicanas y mexicanos está vacunados, lo que es crucial para evitar un mayor número de casos de sarampión.

Ante la situación actual, la presidenta explicó que como parte de la estrategia, se ha priorizado la inmunización infantil.

“Primero las niñas y los niños. Eso es lo primero”, dijo, al advertir que quienes no están vacunados pueden enfermar con mayor gravedad.

En este sentido, indicó que “desde los 6 meses hasta los 12 años, si no han recibido su primera dosis, acudan al centro de salud a vacunarse”, y añadió que quienes solo recibieron una aplicación “también acudan a vacunarse a los centros de salud”.

David Kershenobich, secretario de Salud de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Asimismo, indicó que existe disponibilidad suficiente de biológicos con un total de 28 millones de vacunas “que son suficientes, incluso nos van a sobrar”.

En zonas con más contagios, precisó Sheinbaum, también se inmunizará a personas de mayor edad.

“Como hay estados en donde hay mayor brote pues también se va a vacunar adultos de 13, bueno, jóvenes de 13 hasta los 49 años (…) Quien ya está vacunado, no se preocupe. Quien no está vacunado, principalmente niñas y niños, hay que irse a vacunar a los centros de salud”, insistió.

Por su parte, el secretario de Salud, David Kershenobich, señaló, además, que el primer brote ocurrió en Chihuahua, norte de México, en febrero de 2025 y que “el 90 % de los casos ocurrió en personas que no se habían vacunado”, por lo que la aplicación masiva de dosis, con 1.8 millones aplicadas en ese estado se logró “abatir el brote”.

Actualmente, añadió, hay transmisión significativa en varios estados, pero la mayoría del país presenta baja incidencia, y reiteró que “tenemos vacunas, tenemos bien identificados dónde están ocurriendo los brotes para intensificar la campaña de vacunación”.

De acuerdo con la Dirección General de Epidemiología, al 9 de febrero, México acumula 8,899 casos confirmados de sarampión en el periodo 2025-2026 y 28 defunciones en siete estados.

En tanto la Secretaría de Salud informó que el grupo poblacional más afectado por los contagios de sarampión son los menores de 1 a 4 años (1,327 casos), seguido de los de 5 a 9 años (1,088).

La tasa de incidencia más elevada que tiene el virus se produce en los menores de un año, con 50.41 casos por cada 100,000 habitantes. EFE

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· Sheinbaum dice que la ONU perdió “mucha fuerza” por lo que tiene que fortalecerse ante conflictos internacionales