Costa Rica disputará amistoso contra Inglaterra en Estados Unidos

La Selección de Inglaterra y la Selección de Costa Rica disputarán un partido amistoso internacional el próximo 10 de junio en Florida, Estados Unidos, en un duelo que servirá como preparación clave para los europeos de cara al Mundial 2026.

La información fue confirmada por la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF), que destacó la relevancia del encuentro tanto para el combinado inglés como para el inicio del nuevo proceso tico rumbo al Mundial 2030.

🇨🇷 La Sele jugará en Estados Unidos un partido amistoso ante Inglaterra en la fecha FIFA de Junio. ⚽️



Más detalles ➡️ https://t.co/GkLucpOBKd



¡Vamos Sele! 🇨🇷🇨🇷 pic.twitter.com/rHaP3ErRIV — FCRF 🇨🇷 (@fedefutbolcrc) February 11, 2026

Inglaterra afina detalles para el Mundial 2026

El encuentro se jugará en una sede aún por definir en el estado de Florida y será parte del calendario de preparación de la Selección de Inglaterra, que integrará el Grupo L del Mundial 2026 junto a Croacia, Ghana y Panamá.

El combinado europeo llega con altas expectativas tras una eliminatoria sólida en la UEFA, donde aseguró su boleto a la Copa del Mundo con anticipación.

“Inglaterra llega tras una eliminatoria mundialista de la UEFA dominante, en la que logró su clasificación a la Copa del Mundo con dos partidos de antelación, y cuenta con una plantilla de primer nivel integrada por figuras como Jude Bellingham, Cole Palmer, Phil Foden, Harry Kane y Bukayo Saka. Actualmente ubicada en el puesto 4 del Ranking Mundial Masculino de la FIFA”, destacó la Federación Costarricense de Fútbol (FCRF).

Con figuras como Jude Bellingham, Harry Kane, Phil Foden, Bukayo Saka y Cole Palmer, Inglaterra se perfila como una de las selecciones favoritas para el Mundial 2026, que se disputará en México, Estados Unidos y Canadá.

Costa Rica inicia el camino hacia el Mundial 2030

Para la Selección de Costa Rica, el amistoso ante Inglaterra representa una prueba de alto nivel tras no haber conseguido la clasificación al Mundial 2026.

El compromiso marcará el inicio formal del nuevo ciclo mundialista rumbo a la Copa del Mundo de 2030. Luego del fracaso en la eliminatoria, la FCRF decidió no renovar el contrato del entrenador mexicano Miguel ‘Piojo’ Herrera, y actualmente el director deportivo Ronald González lidera el proceso de búsqueda del nuevo seleccionador nacional.

Medirse ante una potencia europea permitirá evaluar talento joven y proyectar la nueva base del combinado costarricense.

Historial entre Inglaterra y Costa Rica

El enfrentamiento del 10 de junio será el tercero en la historia entre ambas selecciones.

Brasil 2014 : empate 0-0 en fase de grupos.

: empate 0-0 en fase de grupos. Amistoso 2018: triunfo 2-0 de Inglaterra en territorio británico antes del Mundial de Rusia.

Ahora, el escenario será suelo estadounidense, en un contexto distinto: Inglaterra afinando su maquinaria mundialista y Costa Rica reconstruyendo su proyecto deportivo.

Amistoso internacional con sabor a Mundial 2026

El duelo Inglaterra vs Costa Rica en Florida se perfila como uno de los partidos amistosos más atractivos de la fecha FIFA de junio, especialmente por la presencia de estrellas internacionales y el contexto previo al Mundial 2026.

Con el fútbol mundial centrando su atención en la próxima Copa del Mundo, este encuentro será una oportunidad para medir fuerzas, ajustar estrategias y comenzar a escribir nuevas historias rumbo a la máxima cita del balompié internacional.

Sigue leyendo:

– Costa Rica repetiría la fórmula mexicana tras su reciente fracaso

– Miguel Herrera ya tendría un pretendiente en la Liga MX tras su paso por Costa Rica

– Miguel Herrera reconoce su decepción por su fracaso con Costa Rica

