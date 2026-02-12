Donaciones para la familia de James Van Der Beek alcanzan cifra récord en un día

La noticia del fallecimiento de James Van Der Beek, conocido mundialmente por su papel en ‘Dawson’s Creek’, conmocionó a sus seguidores el pasado 11 de febrero. Pero junto al dolor por la pérdida, emergió rápidamente una realidad acuciante: los gastos médicos derivados de su prolongada batalla contra el cáncer habían dejado a su familia en una situación económica delicada.

Fue su esposa, Kimberly Van Der Beek, quien compartió en Instagram un enlace a la cuenta de GoFundMe creada por amigos cercanos. “Mis amigos crearon este enlace para apoyarme a mí y a mis hijos en estos momentos”, escribió. “Con gratitud y con el corazón roto”.

Lo que comenzó como una iniciativa para alcanzar los 350.000 dólares se transformó en una oleada de solidaridad. En menos de 24 horas, la colecta superó el millón doscientos mil dólares, rebasando con creces el objetivo inicial.

La página, que honra al actor como “un amado esposo, padre y amigo que tocó la vida de todos los que lo rodeaban“, recibió donaciones de miles de personas, desde fans anónimos hasta celebridades.

El gesto de Zoe Saldaña

Entre las contribuciones más destacadas figura la de la actriz Zoe Saldaña, que se comprometió a realizar una donación mensual de 2.500 dólares a la campaña. La intérprete figura en la plataforma como donante recurrente, sumándose así a otras personalidades del espectáculo como Derek Hough, Lydia Hearst y Ricki Lake.

La descripción de la campaña detalla los difíciles meses que atravesó la familia. “Durante su enfermedad, la familia enfrentó no solo desafíos emocionales sino también una tensión financiera significativa mientras hacían todo lo posible para apoyar a James y brindarle atención”, reza el texto.

El propio Van Der Beek había expuesto en redes sociales el deterioro económico provocado por su enfermedad, admitiendo que “la enfermedad me dejó incapaz de trabajar y de proveer para mi esposa y mis hijos” durante los momentos más duros del tratamiento.

A principios de año, el actor comenzó a subastar recuerdos de ‘Dawson’s Creek’ y camisetas de Varsity Blues para costear su tratamiento y ayudar a otras familias en situaciones similares. Además, el elenco de la serie que lo lanzó a la fama se reunió en septiembre para recaudar fondos.

Un futuro incierto

La página de GoFundMe describe con crudeza la situación actual de la familia: “Tras esta pérdida, Kimberly y sus hijos se enfrentan a un futuro incierto. Los costos de la atención médica de James y la prolongada lucha contra el cáncer han dejado a la familia sin recursos”.

El texto añade que están “trabajando arduamente para permanecer en casa y asegurar que sus hijos puedan continuar su educación y mantener cierta estabilidad durante este momento tan difícil”.

La familia reside actualmente en Texas, y uno de los objetivos principales es poder conservar su hogar.

Los organizadores insisten en que cada donación, por pequeña que sea, marca la diferencia. “Su generosidad ayudará a cubrir los gastos básicos, pagar las facturas y apoyar la educación de los niños. Cada donación, sin importar el monto, ayudará a Kimberly y a su familia a encontrar esperanza y seguridad mientras reconstruyen sus vidas”.

