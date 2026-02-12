Protestas en Pennsylvania por operativo de ICE para detener a José Córdova-López, denuncian uso excesivo de la fuerza

Un amplio despliegue de agentes federales generó tensión y protestas en el condado de Montgomery, Pennsylvania, luego de que oficiales de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y de la Patrulla Fronteriza ejecutaran un operativo para arrestar a un inmigrante mexicano en la localidad de Trooper.

Los hechos se registraron la mañana del lunes en la cuadra 2800 de North Barry Avenue, cerca de Ridge Pike. Agentes con chalecos tácticos, varios de ellos con el rostro cubierto, bloquearon la calle y rodearon una vivienda donde, según familiares, se encontraba José Córdova-López, de 26 años.

Orden de arresto y antecedentes

De acuerdo con una orden judicial compartida por la familia con medios locales, Córdova-López era buscado en relación con un proceso migratorio y presuntamente se resistió a la detención, además de haber impactado el vehículo de un agente federal durante un intento previo de arresto. Documentos judiciales señalan que el hombre no cuenta con estatus legal en Estados Unidos y es originario de México.

Registros públicos también indican que enfrentaba cargos pendientes por conducir bajo la influencia del alcohol, manejo descuidado y conducir sin licencia, derivados de un incidente ocurrido en agosto de 2025.

Hasta el momento, ICE Filadelfia y el Departamento de Seguridad Nacional no han emitido comentarios oficiales sobre el procedimiento.

Familia denuncia ingreso violento

Testimonios de los residentes describen escenas de miedo y confrontación. Brenda López, quien vive en la casa intervenida, aseguró que los agentes buscaban a su primo y que permaneció dentro de su vehículo durante gran parte del operativo. Según su versión, la orden presentada por las autoridades no incluía la dirección del domicilio.

Guadalupe López, hija de Brenda, relató que despertó con fuertes golpes en la puerta principal.

“Me dijeron que si no salía, iban a derribar la puerta”, contó. En una transmisión en vivo realizada en redes sociales, se observa a agentes armados ingresando a la vivienda y revisando habitaciones.

La familia sostiene que, tras varias horas de espera, los oficiales forzaron la entrada poco después del mediodía. También denunciaron que Guadalupe fue golpeada en el rostro y que dos menores presentes, de 8 y 12 años, fueron apuntados con armas durante el operativo. “Mis hijos están traumatizados”, afirmó Brenda López, quien aseguró haber sido empujada a la nieve.

Protestas y reacción política

A medida que avanzaba la intervención, decenas de manifestantes se congregaron en las inmediaciones de Barry Avenue para expresar su rechazo a la actuación de los agentes federales. La policía local de Upper Providence indicó que su presencia se limitó al control del tráfico y que no participó en la detención.

Funcionarios electos del Partido Demócrata acudieron al lugar y criticaron el despliegue. El representante estatal Joe Webster cuestionó la cantidad de agentes y el uso de vehículos sin identificación visible. Por su parte, el senador estatal Art Haywood calificó la actuación como “inaceptable” y anunció la organización de una capacitación en resistencia no violenta para la comunidad.

La senadora estatal Katie Muth también expresó preocupación por el impacto humano de este tipo de operativos, subrayando que las personas involucradas “tienen familias y vidas establecidas”.

Comunidad en shock

Vecinos del sector afirmaron estar consternados por lo sucedido. Algunos señalaron que la familia llevaba años viviendo en el área sin generar conflictos.

“No merecen este trauma, especialmente los niños”, comentó una residente que prefirió no ser identificada.

Activistas proinmigrantes advirtieron que existe temor de que operativos similares se repitan con mayor frecuencia en la región, lo que incrementaría la tensión entre autoridades federales y comunidades inmigrantes.

El arresto de José Córdova-López se produjo tras varias horas de enfrentamiento verbal y presencia policial en la zona. El caso vuelve a poner en el centro del debate las tácticas utilizadas por ICE en procedimientos de detención migratoria y el impacto que estas acciones generan en familias y vecindarios enteros en Pensilvania.

