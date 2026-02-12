Sheinbaum afirma que los minerales críticos de México son explotados por el país y no se han cedido a nadie

La presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que los minerales críticos con los que cuenta México son solo explotados por el país y que la Constitución mexicana establece que no pueden ser cedidos a nadie por lo que no están en negociación.

“Las reservas de minerales son de México y en todo caso su explotación le corresponde a México, ahora podemos explicar que son minerales críticos pero eso no está a ninguna negociación, eso está en nuestra Constitución y eso está muy claro para todos, entonces no estamos cediendo nada a nadie, eso es muy muy importante que se considere”, afirmó desde su conferencia mañanera.

Por su parte el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, respaldó la postura de la mandataria mexicana al señalar que se actuará con absoluta transparencia en el manejo y la explotación de los minerales críticos de México.

“Al día de hoy, me dijo la presidenta, publica exactamente cuál es el plan de trabajo, es este, el que se publicó, y así vamos a manejar todo con absoluta transparencia, desde luego no haremos ningún compromiso que pueda estar en contra de dirección de nuestras leyes, por la Constitución, no es la idea, ni lo haríamos, y menos si hay una instrucción política que tenemos”, manifestó.

El funcionario mexicano precisó que México busca impulsar un acuerdo multilateral con otros países, a través de foros, para garantizar el acceso a minerales críticos necesarios que ayudarían al desarrollo industrial y transición energética del país.

“México ha estado participando en el tema de minerales críticos en muy distintos foros y con muy diferentes países”, señaló.

Marcelo Ebrard, secretario de Economía de México. Crédito: Mario Guzmán | EFE

Ebrard detalló que el país fue invitado recientemente por Estados Unidos a integrarse a un grupo de trabajo con varias naciones para avanzar en una propuesta común.

“Lo más reciente es que nos invitó Estados Unidos a participar en un equipo de muy diversos países (…) para reflexionar sobre los próximos 60 días sobre qué podemos hacer en conjunto para llegar a un acuerdo multilateral sobre minerales”, indicó.

Según el secretario, el objetivo central es evitar quedar al margen de decisiones globales en un contexto de competencia geopolítica por materias primas estratégicas.

“Lo que queremos es participar, ser parte para garantizar los minerales que México necesita hoy y va a necesitar en el futuro”, sostuvo.

Subrayó que la prioridad es asegurar estabilidad en el suministro y condiciones equitativas en el comercio internacional.

“Buscamos que se respete el acceso equitativo, legal, justo a los minerales críticos”, afirmó, al advertir del riesgo de interrupciones en el mercado global.

“También podemos ir a un mundo en donde amaneces con que quien produce uno de los minerales que necesitamos diga, ‘Pues ya no está disponible’”, apuntó.

Fue el pasado miércoles 4 de febrero que México y Estados Unidos acordaron trabajar en un Plan de Acción conjunto sobre minerales críticos con el objetivo de asegurar el acceso a insumos esenciales para sectores clave de la industria.

Sigue leyendo:

· Sheinbaum fija postura de México tras detención de Maduro: “Rechazamos de manera categórica la intervención”

· AMLO reaparece y advierte que saldrá a la calle en caso de un intento de golpe de estado y para defender a Sheinbaum

· Sheinbaum dice que la ONU perdió “mucha fuerza” por lo que tiene que fortalecerse ante conflictos internacionales