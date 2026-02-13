Ve a tu pareja a los ojos y lo agradecerás: un pequeño detalle a considerar en San Valentín

Las nuevas generaciones, por falta de “entrenamiento” o cambio de los paradigmas en la comunicación, evitan mirar directamente a los ojos y hasta hablar face to face, lo que a primera vista puede parecer timidez o mala educación, pero reviste mucho más. A propósito de la víspera de San Valentín, Día del Amor y la Amistad, recomendamos dejar de lado el teléfono móvil aunque sea unas horas y compartir más con su ser querido.

La psicóloga Silvia Cintrano, especialista en Terapia de Pareja del Instituto Centta, destacó en conversación con EFE Salud que mirar a la pareja no solo potencia la comunicación, sino que también favorece la vinculación emocional y el bienestar. El contacto visual refuerza el apego y la exclusividad en la relación.

“Mirar a la persona amada refuerza el apego, activa sistemas de recompensa y bienestar, incrementa la sensación de exclusividad y pertenencia, favorece la intimidad emocional y también la intimidad erótica”, explica. Mirar es decir “estoy contigo”, afirma.

Por el contrario, no mantener contacto visual puede resultar en interpretaciones negativas, como desinterés o desprecio. La falta de mirada puede ser un precursor de conflictos en la relación, evidenciando desconexiones que contribuyen a la ruptura.

El impacto del “phubbing”

El fenómeno del “phubbing” (phone + snubbing), donde las personas usan sus teléfonos en detrimento de la atención hacia su pareja, está erosionando la calidad de las relaciones. Este comportamiento, aunque no malintencionado, incrementa el distanciamiento emocional.

La psicóloga observa que la Generación Z enfrenta dificultades para mantener contacto ocular, atribuyéndolo a la falta de entrenamiento en la regulación emocional en interacciones cara a cara, debido a su crianza con la tecnología.

Técnicas para mejorar el contacto visual

Mejorar el contacto visual en las relaciones fortalece la conexión emocional y la confianza mutua. Varias técnicas prácticas pueden ayudarte a lograrlo de forma natural y efectiva.

Práctica gradual. Establece metas pequeñas, como mantener la mirada 3-5 segundos al inicio y aumentar progresivamente el tiempo. Practica frente al espejo para observar tu expresión y ganar confianza, o con amigos cercanos en entornos relajados para recibir retroalimentación.

Alterna con pausas. No mantengas una mirada fija constante; alterna con breves pausas para procesar información o mirar ligeramente a los lados, alineando la vista al final de tus frases. Esto genera comodidad y evita incomodidad en la otra persona.

Complementa con lenguaje corporal. Adopta una postura abierta y relajada, sin cruzar brazos, mientras combinas el contacto visual con gestos como asentir. Lee las señales no verbales de tu pareja para ajustar la intensidad y mantenerlo genuino.

También te puede interesar:

· Las pantallas se han convertido en la primera causa de fatiga ocular, cómo prevenirlo

· ¿Es posible extender la esperanza de vida hasta los 150 años?, la apuesta científica