ICE compra un almacén en Nueva York para transformarlo en un centro de detención de inmigrantes

Con el objetivo de incrementar su red de centros de detención para extranjeros carentes de estatus legal, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) compró un almacén ubicado en el condado de Orange, en el estado de Nueva York, el cual será acondicionado a la brevedad.

Dicha propiedad le pertenecía a la cadena Pep Boys, líder en el mantenimiento, reparación y venta de repuestos, así como de llantas para automóviles.

Sin embargo, al enterarse que el inmueble sería remodelado para albergar hasta 1,500 inmigrantes detenidos bajo la excusa de ser peligrosos al arrastrar antecedentes policiacos, el 30 de enero, la junta municipal de Chester en Orange votó de manera unanimidad por una resolución a través de la cual se opone a que el centro de detención comience a operar.

A principios de esta semana, un grupo bipartidista de legisladores locales le envió una carta al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) donde reitera, no sólo su rechazo al proyecto ligado al ICE, sino su preocupación por la seguridad de quienes temporalmente sean encerrados en el inmueble propiedad del gobierno.

Existen varias denuncias donde se advierte que en los Centros de Detención para Inmigrantes, los derechos de las personas pueden llegar a ser vulnerados. (Crédito: David Goldman / AP)

A través de un mensaje compartido en la plataforma X, anteriormente conocida como Twitter, James Skoufis, senador demócrata por Nueva York, advirtió que un centro de detención de inmigrantes podría alterar la calma que prevalece en Orange.

“Si bien apoyo la deportación de personas indocumentadas que cometen delitos graves, estas instalaciones traerían el caos a nuestra comunidad”, escribió.

Por su parte, Pat Ryan, representante por Nueva York, dijo estar convencido que ningún habitante del Valle del Hudson respalda la idea de contar con un inmueble donde se le prive de la libertad a extranjeros carentes de estatus legal.

“No hay un solo funcionario electo local, demócrata o republicano, que desee esto o que haya sido consultado al respecto. No permitiremos que traigan a nuestra comunidad el caos y la masacre que hemos visto en Mineápolis”, subrayó.

A pesar de las críticas recibidas en su contra, ICE proyecta que el nuevo Centro de Detención para Inmigrantes en Orange muy pronto estará listo para recibir a sus primeros huéspedes tenmporales.

