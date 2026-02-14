Marco Rubio afirma que Estados Unidos es “hijo de Europa” en la Conferencia de Seguridad de Múnich

Un mensaje de unidad marcó la intervención del secretario de Estado Marco Rubio, durante la Conferencia Anual de Seguridad de Múnich, donde describió a su país como el “hijo de Europa” en medio de un año de tensiones en las relaciones transatlánticas.

Rubio participó en el foro celebrado en Múnich, espacio en el que las principales potencias europeas han intentado proyectar independencia y fortaleza sin romper la alianza con Washington bajo la presidencia de Donald Trump.

“En una época en la que los titulares anuncian el fin de la era transatlántica, que quede claro para todos que ese no es nuestro objetivo ni nuestro deseo, porque para nosotros, los estadounidenses, nuestro hogar puede estar en el hemisferio occidental, pero siempre seremos hijos de Europa”, declaró. El funcionario añadió que “Estados Unidos y Europa están destinados a estar juntos”, en un discurso que fue ovacionado al final.

Reacciones en Europa y tono del discurso

El mensaje fue recibido con alivio por algunos líderes europeos que temen un distanciamiento de Washington en asuntos como la guerra en Ucrania o las tensiones comerciales internacionales. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó sentirse “muy tranquila” tras la intervención.

No obstante, otras voces mostraron cautela. Gabrielius Landsbergis, exministro de Asuntos Exteriores de Lituania y miembro de la OTAN, señaló que para la mayoría de los europeos el interés común es la seguridad.

En la red social X escribió que el discurso no representaba una desviación de la posición general del gobierno de Trump, sino una versión expresada en términos más moderados.

A diferencia de la intervención del vicepresidente JD Vance el año anterior en el mismo evento, Rubio no mencionó a Rusia y evitó reproches directos a los aliados europeos. Sin embargo, abordó temas controvertidos como la migración masiva y las políticas climáticas.

“No queremos que nuestros aliados sean débiles, porque eso nos debilita a nosotros”, afirmó. También señaló que Estados Unidos no busca separarse de Europa, sino “revitalizar una vieja amistad y renovar la mayor civilización de la historia de la humanidad”.

Posiciones sobre Rusia y China

La conferencia de Múnich estuvo marcada por los esfuerzos de los países europeos para adaptarse a un año de fricciones con Trump, desde disputas arancelarias hasta su amenaza de arrebatar Groenlandia a Dinamarca, miembro de la OTAN.

Tras su discurso, Rubio indicó que Estados Unidos mantendrá su compromiso de trabajar en un acuerdo de paz para Ucrania, aunque expresó dudas sobre la disposición de Moscú para alcanzar ese objetivo.

En el mismo foro, el ministro de Asuntos Exteriores de China, Wang Yi, advirtió contra llamados “impulsivos” para que Washington se distancie de Pekín y afirmó que ciertas voces en Estados Unidos están socavando la relación bilateral.

El canciller alemán, Friedrich Merz, pidió una Europa más fuerte para redefinir su relación con Estados Unidos en un entorno internacional que calificó de más peligroso. Por su parte, el primer ministro británico, Keir Starmer, destacó la necesidad de reforzar el poder militar del Reino Unido y avanzar hacia una mayor integración defensiva con Europa, además de insinuar una alineación más estrecha con el mercado único de la Unión Europea.

