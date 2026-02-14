Trump planea visita a Venezuela tras reconocer a Delcy Rodríguez como presidenta encargada

El presidente Donald Trump anunció que planea realizar una visita oficial a Venezuela, aunque señaló que aún no hay una fecha definida, pero que se está planeando “Visitaré Venezuela”.

El mandatario confirmó que Washington reconoció formalmente a Delcy Rodríguez como presidenta encargada de Venezuela, tras la operación militar estadounidense del pasado 3 de enero para detener al presidente Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores.

“En este momento, eso ya lo hemos hecho. Estamos tratando con ellos”, respondió Trump al ser consultado sobre el reconocimiento oficial de Rodríguez como interlocutora. Además, elogió su gestión al afirmar que “ha hecho un muy, muy buen trabajo excelente” y que la relación bilateral es “sólida”.

Relación energética y reapertura del mercado petrolero

El presidente Trump detalló que el vínculo entre ambos gobiernos se ha fortalecido, especialmente en el sector energético. Señaló que compañías petroleras estadounidenses ya operan en Venezuela para extraer y comercializar crudo, bajo un esquema en el que el país sudamericano recibe una parte significativa de los ingresos.

El acuerdo alcanzado contempla la reapertura del mercado petrolero venezolano a empresas extranjeras bajo control estadounidense. Trump explicó que el crudo es procesado en refinerías del Golfo de México, que, según indicó, son las únicas con capacidad para refinar el petróleo pesado venezolano.

En paralelo, el secretario de Energía, Chris Wright, viajó a Venezuela esta semana para reunirse con Rodríguez. Tras ese encuentro, Estados Unidos anunció la emisión de dos licencias generales para que cinco multinacionales reanuden plenamente sus actividades en el país: Chevron, Eni, Repsol, BP y Shell.

La notificación oficial autoriza “todas las transacciones” vinculadas al sector petrolero venezolano que involucren a estas empresas, así como nuevos contratos de inversión en petróleo y gas bajo supervisión estadounidense.

Cambio en la política de sanciones

El levantamiento parcial de las sanciones impuestas desde 2019 marca un giro en la política de Washington hacia el sector energético venezolano, que durante años enfrentó restricciones sobre producción y exportación de crudo.

La decisión se produce después del derrocamiento de Maduro el 3 de enero, cuando fuerzas especiales estadounidenses lo sacaron del país. Posteriormente, el gobierno estadounidense informó que solo permitiría exportaciones petroleras bajo su control directo y reforzó la supervisión de las operaciones energéticas.

Desde diciembre, Estados Unidos mantenía además un bloqueo sobre exportaciones realizadas mediante “buques fantasma”, embarcaciones sancionadas utilizadas para evadir restricciones.

El gobierno interino encabezado por Rodríguez inició negociaciones con Trump y con el secretario de Estado, Marco Rubio, quien asumió la supervisión directa de la situación en Venezuela. Según el comunicado, la cooperación entre ambas administraciones facilitó la apertura del sector petrolero y el ingreso de inversión extranjera bajo condiciones reguladas por Washington.

Sigue leyendo: