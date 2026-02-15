Atleta japonés celebra su cumpleaños rompiendo el récord del mundo en medio maratón marcha

El japonés Toshikazu Yamanishi escribió una nueva página dorada en el atletismo mundial al establecer el récord del mundo en 20 kilómetros marcha con un impresionante tiempo de 1:16:10 durante los campeonatos nacionales disputados en Kobe.

El medallista de bronce olímpico en Juegos Olímpicos de Tokio 2020 superó una plusmarca que permanecía intacta desde hace casi una década, consolidando su lugar entre los grandes exponentes de la marcha atlética internacional.

Un récord del mundo que rompe una barrera histórica

Con este registro, Toshikazu Yamanishi mejoró ampliamente su marca personal de 1:17:15, conseguida en 2019, y dejó atrás el récord establecido el 15 de marzo de 2015 por su compatriota Yusuke Suzuki, quien había detenido el cronómetro en 1:16:36 en Nomi.

La nueva marca de 1:16:10 en 20 km marcha no solo representa un logro individual, sino que también reafirma el dominio japonés en esta disciplina del atletismo olímpico.

🚨 WORLD RECORD 🚨

🇯🇵 Toshikazu Yamanishi sets the inaugural WR in the Men’s #HalfMarathon #RaceWalk clocking 1:20:34 at the 🇯🇵 Japanese Half Marathon Race Walking Championships.

It surpasses the 1:21:30 standard approved by World Athletics last year. #Athletics #RW 🇯🇵 #Kobe pic.twitter.com/CBEgqRWR7j — Athletics Central (@Athletics_Cntrl) February 15, 2026

Así fue la carrera histórica en Kobe

Desde el inicio de la prueba en Kobe, Yamanishi se mantuvo en los puestos de vanguardia. Primero integró un grupo de ocho marchistas que, al paso de los cinco kilómetros, ya se había reducido a la mitad.

Superado el kilómetro 12, el japonés comenzó a marcar diferencias. Para el kilómetro 15 ya aventajaba por 24 segundos a sus perseguidores, Satoshi Maruo y Ryo Hamanishi.

Con la victoria prácticamente asegurada, el objetivo cambió: atacar el récord mundial de marcha 20 km. Yamanishi cruzó la meta con su histórica marca, seguido por Satoshi Maruo (1:17:24) y Kento Yoshikara (1:19:12).

Japón consolida su hegemonía en la marcha atlética

El nuevo récord del mundo en 20 km marcha fortalece la posición de Japón como potencia global en la disciplina. Con atletas como Yamanishi y el antecedente de Suzuki, el país asiático mantiene una tradición de excelencia en pruebas de resistencia técnica.

La marca de 1:16:10 se convierte ahora en el nuevo parámetro a batir en el circuito internacional y coloca a Toshikazu Yamanishi como el hombre más rápido de la historia en esta distancia.

El atletismo mundial tiene un nuevo registro histórico, y la marcha atlética suma otro capítulo memorable con sello japonés.

