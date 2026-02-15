El showrunner de ‘Los Simpson’ Matt Selman descarta un final tradicional

Mientras ‘Los Simpson’ ya llegó a su episodio número 800 en Fox, una pregunta flota en el aire: ¿cómo terminará algún día la serie animada más longeva de la historia? La respuesta, según su showrunner Matt Selman, es simple: no lo hará de forma tradicional.

En una reciente entrevista con The Wrap, Selman fue tajante sobre su filosofía en cuanto a un posible final. “La serie no está destinada a terminar”, afirma, descartando la idea de un episodio conclusivo cargado de sentimentalismo.

De hecho, el equipo ya se burló de esa posibilidad en el estreno de la temporada 36, un episodio titulado “El cumpleaños de Bart”.

¿De qué trata el capítulo?

Ese capítulo, presentado por el exguionista Conan O’Brien, funcionó como una parodia de los finales de serie. “Incorporamos todos los conceptos posibles de final de serie en una sola serie”, explicó Selman.

“Hicimos un final de serie en medio del programa que se burlaba de todas las ideas de terminarlo todo”. En la trama, una inteligencia artificial llamada HackGPT generaba un desenlace ridículo que incluía la muerte del Sr. Burns, el cierre de la Taberna de Moe y el discurso final de Maggie, entre otros momentos absurdos.

Selman ya había adelantado esta postura al New York Post cuando se emitió el episodio: “Hacer un final de serie sentimental y cutre, como hacen la mayoría de las series, sería una tontería. Así que hicimos uno que fue, digamos, exagerado”.

Pero, ¿qué pasaría si la cadena decidiera poner fin a la serie? Selman lo tiene claro. “Si la serie terminara, no habría final; sería un episodio normal con la familia. Probablemente algún pequeño detalle oculto, pero nada de ‘Voy a extrañar este lugar'”, declaró a The Wrap.

Para él, la esencia del programa es su capacidad de reinicio constante. “Se supone que la serie no debe cambiar. Los personajes se reinician cada semana. Es como el Día de la Marmota, pero ellos no lo saben, y no mueren tanto”.

Esta flexibilidad se extiende también a la continuidad de la serie. En declaraciones a Entertainment Weekly en octubre del año pasado, Selman confesó no preocuparse por alterar la cronología. “Creo que la historia y los personajes deberían ser lo primero, y las reglas del universo cinematográfico de una serie que no las tiene deberían quedar en un distante segundo plano. ¡Es solo una serie un poco tonta! Así que me gusta todo. Todo sucedió y no sucedió con el mismo nivel de veracidad histórica”.

Stat! We just admitted three new guest stars, Noah Wyle, Taylor Dearden, and Katherine LaNasa! Scrub in for the 800th episode Tonight on FOX and stream on Hulu. pic.twitter.com/KUy6ryVm8Z — The Simpsons (@TheSimpsons) February 15, 2026

Mientras la familia amarilla se acerca a su episodio 800, lo hará con una celebración por todo lo alto. El capítulo, titulado “Tesoro Irracional”, lleva a los Simpson a Filadelfia y cuenta con las voces invitadas de Quinta Brunson, Kevin Bacon, Questlove y Noah Wyle, entre otros, además de una actuación musical especial de Boyz II Men. El episodio se estrenó hoy 15 de febrero a las 8 p. m. ET/PT por Fox.

