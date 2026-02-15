General Jack Keane predice una “formidable” acción militar contra Irán si Trump aprieta el gatillo

El general retirado de cuatro estrellas Jack Keane aseguró que el presidente Donald Trump estaría cada vez más cerca de decidir una posible acción militar contra Irán, en medio de crecientes tensiones por el programa nuclear de Teherán y la represión interna del régimen.

Durante una entrevista en el programa de radio “The Cats Roundtable”, Keane señaló que, si bien la orden final no ha sido firmada, los movimientos estratégicos sugieren un desenlace inevitable. “Creo que esa decisión finalmente se tomará”, afirmó el militar, subrayando que la paciencia de la Casa Blanca se agota frente a un régimen que se niega a detener el enriquecimiento de uranio.

La tensión ha escalado tras la violenta represión del ayatolá Alí Jamenei contra manifestantes civiles, lo que motivó el despliegue del portaaviones USS Gerald R. Ford —el más grande del mundo— y su flota de escolta hacia las costas iraníes. Trump ha sido claro: aunque prefiere la vía diplomática, el fracaso de las conversaciones en curso en Omán traerá consecuencias devastadoras. “Será un mal día para Irán, muy malo”, sentenció el mandatario desde la Casa Blanca.

Un ataque diseñado para el colapso del régimen

A diferencia de enfrentamientos previos, como la denominada “Guerra de los 12 Días” del año pasado, Keane predice que una intervención liderada por Washington sería “mucho mayor” y buscaría resultados definitivos. Según el análisis del general, el objetivo no se limitaría a instalaciones nucleares, sino que abarcaría al liderazgo civil y militar, infraestructura clave y el arsenal de misiles balísticos.

“Estamos hablando de algo mucho más grande… algo bastante formidable que pondría al régimen claramente en un camino hacia el colapso”, explicó Keane. Esta estrategia buscaría dejar a Teherán en una posición de debilidad extrema, otorgando a Estados Unidos una “influencia significativa” para dictar las condiciones de un nuevo orden regional.

Por su parte, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha expresado su respaldo a la postura de fuerza de Trump. Tras su reciente visita a Washington, Netanyahu sugirió que el temor a una acción militar estadounidense es lo único que podría obligar a los iraníes a aceptar un “buen acuerdo”.

Mientras tanto, una segunda ronda de conversaciones indirectas mediadas por Omán está programada para la próxima semana en Ginebra, siendo quizás la última oportunidad para evitar que el estruendo de los misiles reemplace a las palabras de los diplomáticos.

