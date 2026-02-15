Hallan más de 500 libras de cocaína en camión de flores en puente fronterizo de Laredo, Texas

Oficiales de la U.S. Customs and Border Protection (CBP) decomisaron aproximadamente 190,000 dosis letales de presunta cocaína en el puerto de entrada de Laredo, según informó la agencia en un comunicado.

La droga, con un valor estimado de 6,800,000 dólares, fue hallada el martes en un camión modelo T3 International 2018 que transportaba un cargamento de rosas y flores frescas a través del Puente Internacional del Comercio Mundial, que conecta a Estados Unidos con Nuevo Laredo, en el estado mexicano de Tamaulipas.

Inspección canina y hallazgo

Un oficial de CBP remitió el tráiler a inspección secundaria. Con apoyo de un sistema de inspección no intrusivo y una unidad canina, los agentes localizaron 211 paquetes que contenían un total de 516,76 libras de presunta cocaína ocultas entre el cargamento floral.

El director del puerto de entrada de Laredo, Alberto Flores, calificó la incautación como “sustancial” y destacó que el hallazgo demuestra la vigilancia y pericia de los oficiales.

“Su compromiso con la misión refleja los altos estándares de servicio que mantiene la CBP, y sus acciones continúan teniendo un impacto significativo en la protección de nuestra nación”, señaló.

La droga y el vehículo fueron incautados, mientras que agentes especiales de Homeland Security Investigations (HSI) asumieron la investigación para determinar responsabilidades penales.

Otros arrestos recientes en Laredo

En hechos separados, durante el fin de semana del Super Bowl, oficiales fronterizos arrestaron en el puente Juárez-Lincoln a un hombre de 64 años identificado como Rito Bueno, quien era buscado por una orden de arresto pendiente por presunta agresión sexual agravada contra un menor.

El detenido fue trasladado a la cárcel del condado de Webb, en Laredo, para el procesamiento correspondiente.

Las autoridades reiteraron que los puertos de entrada del sur de Texas continúan siendo puntos estratégicos en la lucha contra el tráfico ilícito de drogas y la detención de personas con órdenes judiciales pendientes.

Sigue leyendo: