Playas del sur de California pueden ser designadas como parque nacional

Un tramo de playas del sur de California podría ser designado como parque nacional, de acuerdo con una investigación que lleva a cabo el Servicio de Parques Nacionales (NPS).

La investigación, denominada “Estudio especial de recursos del área costera de Los Ángeles“, analiza la posibilidad de que el tramo de playa, que incluye Pacific Palisades, Santa Mónica, Venice y Torrance, pueda quedar protegido como parque nacional.

El Servicio de Parques Nacionales tiene considerado dicho tramo de playas del condado de Los Ángeles tomando como base cuatro factores específicos: importancia, idoneidad, viabilidad y necesidad de gestión del NPS.

“El propósito de este estudio especial de recursos es recopilar información sobre sitios seleccionados a lo largo de la costa de Los Ángeles mediante investigación y la participación del público, y posteriormente informar estos hallazgos al Congreso”, se menciona en el comunicado del NPS.

La investigación especial de recursos evaluará la posibilidad de incluir las playas de Los Ángeles como parte del sistema de parques nacionales de acuerdo con estos factores específicos.

“La aplicación consistente de estos criterios ayuda al Servicio de Parques Nacionales a sopesar los méritos relativos de las posibles unidades de parque y a garantizar que solo las que más merezcan la designación se incluyan dentro del sistema de parques nacionales”, se agrega en el escrito.

Actualmente, los investigadores están probando el área de acuerdo con los estándares federales antes de presentar recomendaciones formales.

El 11 de febrero se llevó a cabo la primera reunión pública virtual para tomar de primera mano la opinión de miembros de la comunidad, y para la tarde del 11 de marzo se tiene programada una segunda reunión pública virtual.

El lunes 6 de abril es la fecha límite para que los residentes envíen en línea sus comentarios formales, antes de que se elabore una síntesis de datos para la entrega del informe al Congreso.

La designación de un parque nacional solo puede ocurrir como resultado de una acción del Congreso o de una proclamación presidencial.

El informe que elabore el NPS servirá como evidencia para que los miembros del Congreso decidan si la costa de Los Ángeles puede convertirse en una nueva unidad del Sistema de Parques Nacionales de Estados Unidos.

Los miembros de la comunidad están invitados a participar en la segunda reunión virtual, programada para las 6:00 p.m. del 11 de marzo.

También se pueden enviar comentarios formales sobre la propuesta hasta el 6 de abril a través del sitio web oficial de planificación del NPS en este enlace.

