Apple Experience 2026: así será el evento donde brillará el nuevo MacBook económico A-18 Pro

Apple se prepara para su próximo gran evento en marzo de 2026, un momento clave para los fanáticos de la tecnología que esperan renovaciones en su línea de productos. Tal como te contamos, el dispositivo que podría robarse todas las miradas será la nueva familia de MacBooks económicas con procesador A-18 Pro, un movimiento estratégico para capturar el mercado de portátiles asequibles.

Fecha del próximo Apple Event 2026

Apple ha confirmado un evento exclusivo el 4 de marzo de 2026 en Nueva York. La compañía se aleja de su sede habitual en Apple Park en Cupertino. Esta elección de ubicación genera intriga. Apple suele reservar anuncios mayores para California.

El evento de primavera encaja en el patrón histórico de Apple. La compañía realiza keynotes en marzo o abril para actualizar dispositivos antes del fin del trimestre fiscal.. Apple indicó que la transmisión del evento iniciará a las 9 a.m. ET y se espera que pueda ser disfrutado vía streaming a través de Youtube como es común en los lanzamientos de la marca.

Este no será un WWDC enfocado en software. Será un “Apple Experience” donde el protagonista será el hardware. Todo apuesta a que accesibilidad y potencia a precios competitivos serán los principales elementos del evento.

Dispositivos esperados en Apple Event marzo 2026

El keynote del 4 de marzo podría incluir M5 MacBook Air y Pro. También se esperan nuevas versiones de iPad Air con M4, iPad básico con A19 y el iPhone 17e con Dynamic Island y pantalla de 6.1 pulgadas. Rumores hablan de un HomePod mini 2 y un Home Hub con pantalla de 7 pulgadas para el ecosistema smart home.

Tal como te contamos, la estrella del evento será la nueva familia de MacBooks económicas impulsadas por el A-18 Pro. Es el chip del iPhone 16 Pro adaptado para macOS. Este modelo de 13 pulgadas (código Mac17,1) apunta a un precio de $599-$799. Está por debajo del MacBook Air de $999. Incluye 8GB RAM, 256GB almacenamiento y batería de hasta 24 horas.

Los rumores señalan que traerá un diseño vibrante en colores como plateado, azul, rosa y amarillo. Su pantalla podría ser una LCD Liquid Retina de 12.9-13 pulgadas y puerto USB-C único (sin Thunderbolt por costos). Competirá directamente con Chromebooks. Su rendimiento equivale al M1 Air. Soporta Apple Intelligence y apps de escritorio completas. Es ideal para estudiantes y usuarios casuales.

Esta laptop marca un giro en la política de Apple ya que por primera vez utilizarían chips serie A en Macs, todo esto con el objetivo de reducir precios de cara a sus potenciales clientes.

Sigue leyendo:

• Apple prepara una MacBook económica para marzo: posible precio y especificaciones técnicas

• Apple prueba un nuevo diseño en la App Store y la publicidad se vuelve casi invisible

• ¿El iPhone 18 Pro se salvará de los aumentos en 2026? Apple tiene una estrategia para contener costos