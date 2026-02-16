Liga MX: Chivas es superlíder y le siguen Cruz Azul y Pumas en el Top 3 de la general; América cae al puesto 10

Las Chivas de Guadalajara del entrenador argentino Gabriel Milito confirmaron su gran momento en el Clausura 2026 de la Liga MX tras derrotar 1-0 al América en el Clásico Nacional y mantenerse como líderes absolutos del torneo al concluir la sexta jornada.

El equipo rojiblanco mantiene un paso perfecto y se consolida como el principal candidato al título hasta el momento, mientras que el italo-brasileño Joao Pedro encabeza la tabla de goleo individual.

Chivas de Guadalajara, líder invicto del Clausura 2026

Con un pleno de seis triunfos en seis partidos, las Chivas de Guadalajara suman 18 puntos y dominan la tabla general de la Liga MX con autoridad. Este sábado, el delantero mexicano revelación Armando González marcó su quinto tanto del campeonato para asegurar la cima rojiblanca.

El equipo dirigido por Gabriel Milito aventaja por cinco unidades a su más cercano perseguidor, el Cruz Azul, que llegó a 13 puntos tras su victoria dominical.

La solidez defensiva y la contundencia ofensiva han sido claves en el arranque perfecto del Guadalajara, que sueña con conquistar el título del fútbol mexicano.

Cruz Azul derrota a Tigres y escala al segundo puesto

El Cruz Azul venció 2-1 a Tigres UANL en uno de los partidos más atractivos de la jornada. Los celestes se impusieron gracias a un autogol del brasileño Joaquim y a un tanto del argentino Nicolás Ibáñez, quien hasta hace unos días defendía la camiseta felina.

Por los visitantes descontó el campeón mundial argentino Ángel Correa.

Con este resultado, la Máquina se coloca como escolta directo del líder y se perfila como uno de los equipos más competitivos del torneo.

Pumas y Toluca se mantienen en la pelea

La jornada empezó el viernes con la victoria de los Pumas por 2-3 ante el Puebla, con goles de Guillermo Martínez, el paraguayo Robert Morales y el brasileño Juninho.

Por su parte, el campeón vigente, el Toluca, derrotó 1-0 a Tijuana gracias a un tanto del portugués Paulinho.

Ambos equipos alcanzaron 12 unidades y ocupan el tercer y cuarto puesto, respectivamente, manteniéndose firmes en la lucha por los primeros lugares del Clausura 2026.

Pachuca y Monterrey se consolidan en zona de clasificación

El Pachuca confirmó su buen momento al imponerse 3-1 sobre el Atlas. El venezolano Salomón Rondón anotó su tercer gol del año —segundo consecutivo— mientras que el marroquí Oussama Idrissi y Brian García completaron la cuenta.

Más tarde, el Monterrey venció 1-0 al León con un gol del español Sergio Canales, resultado que colocó a los regiomontanos en el sexto lugar de la tabla.

Ambos clubes se mantienen dentro de los seis mejores del campeonato y fortalecen sus aspiraciones rumbo a la liguilla.

Joao Pedro, líder de goleo; Mazatlán hunde al Santos

En otros resultados de la jornada, el Necaxa derrotó 1-2 al Juárez FC y el Atlético San Luis goleó 3-0 al Querétaro.

En este último encuentro, Joao Pedro marcó su sexto tanto del torneo para confirmarse como líder de goleo del Clausura 2026, consolidándose como uno de los jugadores más determinantes de la Liga MX.

Finalmente, el Mazatlán superó 1-2 al Santos Laguna del entrenador español Francisco Rodríguez, enviándolo al último lugar de la clasificación general.

