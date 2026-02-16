México y Canadá alistan “plan de acción” para inversión y comercio y al margen del T-MEC

México y Canadá acordaron elaborar un “plan de acción” bilateral para ampliar inversiones, comercio y reducir trabas regulatorias, en paralelo al tratado que tienen ambos países con Estados Unidos (T-MEC), informó este lunes el secretario de Economía mexicano, Marcelo Ebrard, tras reunirse en Ciudad de México con el ministro canadiense Dominique LeBlanc.

El funcionario explicó que la iniciativa busca acelerar agendas específicas entre ambos países en paralelo al Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que estructura la integración regional junto con Estados Unidos. La estrategia bilateral, dijo, podría quedar definida en el segundo semestre de 2026.

Bienvenido Dominic LeBlanc y la amplia Misión Comercial que nos visita.Habrá más de 2000 encuentros de negocios entre empresas mexicanas y canadienses. Este año haremos visita recíproca a Canadá.El Plan de Trabajo conjunto avanza. pic.twitter.com/QQVY9W1pfi — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

Ebrard explicó que la visita de la delegación canadiense, en el marco de un diálogo comercial que calificó como uno de los más amplios en años, abrió dos vías de trabajo: un diálogo entre empresas de ambos países y, en segundo término, la preparación de un “plan de acción”.

El encuentro reunió a cerca de 900 compañías mexicanas y canadienses, según datos de la Secretaría de Economía.

Añadió que el objetivo de este plan es establecer una agenda para “los próximos años” derivada del intercambio entre los sectores privado y público, a la par de la delegación canadiense que realizaría visitas a Monterrey y Guadalajara, como parte de una misión comercial que describió como la más amplia en años.

Bienvenida e inicio de trabajos de la Misión Comercial de Canadá a México. Pasarán cosas buenas entre nuestros dos países. pic.twitter.com/c3xfk9zuJA — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

La hoja de ruta incluirá, según Ebrard, temas como minerales, inversiones en puertos, infraestructura, seguridad de las cadenas de suministro y mecanismos para “aumentar las oportunidades para los jóvenes de ambos países”, además de otros asuntos que se irán presentando conforme avance el trabajo bilateral.

Durante el evento también se formalizó un memorando de entendimiento entre el Consejo Empresarial de Canadá y el Consejo Coordinador Empresarial (CCE) de México, como cabezas del sector empresarial en ambos países, con el objetivo de articular la cooperación empresarial durante la misión y los encuentros de negocios.

Por su parte, LeBlanc subrayó el interés de Canadá por profundizar el trabajo con México en sectores como agricultura y tecnología agrícola, manufactura avanzada —incluida la automotriz—, tecnologías limpias y energía, industrias creativas y culturales, así como tecnologías de la información y comunicaciones.

El comercio bilateral entre Canada y México creció 12 veces en sólo tres décadas. A partir de ahora, lograremos que crezca aún más. pic.twitter.com/JoyVPSUFza — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

El ministro canadiense dijo que su enfoque se centra en identificar oportunidades para que empresas canadienses amplíen su presencia en México en coordinación con contrapartes mexicanas.

Además, celebró que las autoridades mexicanas confirmaran públicamente que México organizará una visita recíproca de empresarios a Canadá en los próximos meses.

Ebrard, por su parte, agradeció a LeBlanc los esfuerzos para “organizar, promover y expandir” la relación bilateral y afirmó que México busca dar continuidad al impulso político y empresarial para que los compromisos se traduzcan en proyectos concretos.

Más de 400 empresas participan en el encuentro entre empresas canadienses y mexicanas que inició esta mañana . Crecer y diversificar nuestro comercio es la meta . pic.twitter.com/G6BauvyIxw — Marcelo Ebrard C. (@m_ebrard) February 16, 2026

Los esfuerzos bilaterales de México y Canadá se dan a la par de las tensiones comerciales que mantienen ambos países con Estados Unidos, ante las políticas más restrictivas que ha impulsado Donald Trump, desde su regreso hace un año a Washington, así como en la antesala de la revisión del T-MEC, prevista en julio próximo. EFE

