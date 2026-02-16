Tiroteo durante partido de hockey en Rhode Island deja tres muertos, entre ellos el agresor

Al menos dos personas murieron, incluida una niña, y otras tres resultaron heridas en un tiroteo ocurrido durante un partido de hockey en una pista de hielo de Pawtucket, en el estado de Rhode Island (EE.UU.), donde también falleció el atacante, según reportes de autoridades y medios locales.

El ataque se registró poco después de las 03:00 de la tarde en el Dennis M. Lynch Arena, mientras se disputaba un encuentro entre equipos de secundaria y se desarrollaba un torneo con la participación de varios planteles de la zona.

De acuerdo con la jefa de la Policía de Pawtucket, Tina Goncalves, las primeras llamadas de emergencia se recibieron alrededor de las 2:28 p.m., cuando se reportaron múltiples detonaciones dentro del recinto.

Goncalves confirmó en conferencia de prensa que una de las víctimas mortales es una menor de edad, mientras que la segunda persona fallecida murió más tarde en el hospital. Las tres personas heridas permanecen en condición crítica. Las autoridades no revelaron de inmediato las identidades ni las edades de las víctimas.

Investigación apunta a disputa familiar

Aunque la investigación continúa, la jefa policial indicó que todo apunta a que se trató de un ataque dirigido. “Parece haber sido un hecho selectivo, posiblemente relacionado con una disputa familiar”, señaló, sin confirmar si las víctimas estaban emparentadas con el atacante. Reportes de medios nacionales, citando fuentes policiales, señalaron que el sospechoso habría disparado contra integrantes de su propia familia antes de quitarse la vida.

Videos difundidos por medios locales muestran una ráfaga rápida de disparos —alrededor de 13 en pocos segundos— seguida de una última detonación. En las imágenes se observa cómo estudiantes, familiares y espectadores se lanzan al suelo para protegerse y luego corren hacia las salidas en medio del pánico.

El alcalde de Pawtucket, Don Grebien, lamentó lo ocurrido y expresó sus condolencias a las familias afectadas. “Lo que debía ser una ocasión alegre, con decenas de familias reunidas para celebrar la Noche de los Seniors, quedó marcado por la violencia y el miedo”, declaró en un comunicado.

El gobernador de Rhode Island, Dan McKee, informó que mantiene comunicación con las autoridades locales y estatales para dar seguimiento a la investigación. Agentes del Federal Bureau of Investigation (FBI), desde su división en Boston, se sumaron a las pesquisas, al igual que personal del Buró federal de Alcohol, Tabaco, Armas de Fuego y Explosivos.

Las autoridades escolares aseguraron que todos los estudiantes que participaban en el encuentro están a salvo y bajo resguardo. La comunidad de Pawtucket, una ciudad de aproximadamente 75,000 habitantes ubicada al norte de Providence, enfrenta ahora el impacto de un nuevo episodio de violencia armada que sacude a centros educativos en Estados Unidos.

