Adolescente cae 50 pies en el puente de Nueva York mientras grababa video para TikTok

Un adolescente de 16 años resultó gravemente herido tras caer por un pozo de aproximadamente 50 pies en el Queensboro Bridge, en la ciudad de Nueva York, mientras aparentemente grababa contenido para redes sociales.

El incidente ocurrió el lunes por la noche, alrededor de las 9:00 p. m., cuando el joven escalaba la estructura junto a varios amigos. Según las autoridades, cayó en un contrafuerte de aproximadamente un metro por un metro, lo que activó un amplio operativo de rescate.

Operación de alto riesgo

El New York City Fire Department (FDNY) desplegó cerca de diez unidades y 75 rescatistas para atender la emergencia.

El subjefe Nicholas Corrado explicó que se trató de una operación en espacio confinado, que requirió equipos de cuerdas, técnicas de gran ángulo y control del aire.

Tras varias horas de trabajo, los bomberos lograron asegurar al adolescente con un arnés y descenderlo de manera segura. Fue trasladado de inmediato al NewYork-Presbyterian/Weill Cornell Medical Center, donde permanece en condición crítica pero estable.

Retraso en la alerta

De acuerdo con reportes locales, la policía no fue alertada de inmediato por los amigos que acompañaban al joven. Una mujer anónima declaró que decidió contactar a las autoridades tras ver circular videos del accidente en grupos de WhatsApp.

Según su relato, los adolescentes que estaban con la víctima entraron en pánico y abandonaron el lugar tras la caída.

Entre el momento en que se notificó a la policía y el rescate transcurrieron al menos cuatro horas, aunque se estima que el joven pudo haber permanecido más tiempo atrapado.

Hallazgos en la estructura

Un bombero relató que localizaron un zapato y manchas de sangre en la base de uno de los contrafuertes, lo que permitió centrar la búsqueda.

“Estaba murmurando debido al severo trauma que experimentó”, indicó uno de los rescatistas tras el hallazgo.

En redes sociales comenzaron a circular grabaciones que mostrarían al grupo escalando la estructura y atravesando aberturas internas del puente. En uno de los videos se escucha a un adolescente exclamar en tono de pánico que la víctima había muerto, aunque posteriormente fue rescatado con vida.

Las autoridades no han confirmado versiones difundidas en internet sobre una posible agresión previa a la caída y mantienen la investigación en curso.

El incidente reavivó las alertas sobre los riesgos de la llamada exploración urbana y la búsqueda de contenido extremo para redes sociales.

Sigue leyendo:

–Buscan a sospechoso de homicidio en el estado de Nueva York tras muerte de su novia hispana

–Adolescente hispana muere tras ser arrollada por un hombre ebrio en Nueva York

–Arrestan a hombre acusado de asesinar y prender fuego a pareja de ancianos en Nueva York