Caída global de YouTube y YouTube TV: qué pasó, cuántos usuarios se vieron afectados y qué dijo Google

La caída global de YouTube y YouTube TV registrada durante la tarde-noche de este martes dejó a cientos de miles de usuarios en todo el mundo sin acceso normal a la mayor plataforma de video en línea, en una interrupción poco habitual por su alcance y por los servicios afectados. Los reportes se dispararon en sitios de monitoreo como Downdetector y, una vez escaló la incidencia, Google confirmó públicamente que sus ingenieros investigaban el origen del problema y trabajaban para restaurar el servicio cuanto antes.

Update: An issue with our recommendations system prevented videos from appearing across surfaces on YouTube (including the homepage, the YouTube app, YouTube Music and YouTube Kids). The homepage is back, but we're still working on a full fix – more coming soon! — TeamYouTube (@TeamYouTube) February 18, 2026

¿Se cayó YouTube hoy? Qué pasó con la caída global de YouTube y YouTube TV

El incidente comenzó a hacerse visible cuando se acumuló un pico masivo de reportes en Downdetector. TechRadar registró más de 280.000 reportes en Estados Unidos y más de 30,000 en el Reino Unido, con un inicio alrededor de las 7:50 pm ET (12:50 am GMT). Reuters, por su parte, recogió que el apagón afectó a más de 240.000 usuarios en Estados Unidos según el mismo rastreador de incidencias, lo que dimensiona el impacto en un mercado clave para la plataforma.

Aunque las caídas de servicios digitales son parte del “ruido” normal de internet, lo llamativo aquí fue la combinación: afectación global, volumen inusual de quejas y problemas en superficies centrales de consumo de contenido. Se trata de una rara interrupción global para Google, con usuarios reportando fallas tanto en YouTube como en YouTube TV.

¿Por qué no cargaban videos en YouTube? La falla poco común en la mayor plataforma de video

Con el avance de la noche, se consolidó un patrón en el que para muchos usuarios, la plataforma no “se sentía” caída como un apagón total, sino como una degradación severa de la experiencia. Variety reportó que durante la interrupción el feed de inicio y la barra de videos sugeridos aparecían vacíos para algunos usuarios, aunque en ciertos casos podían reproducir contenido entrando desde sus suscripciones.

Esa característica convirtió la incidencia en algo especialmente desconcertante ya que YouTube no es solo un reproductor; es un ecosistema donde la portada, la cola de “Up next” y las sugerencias determinan qué se ve y cómo se navega. Cuando esas capas dejan de responder, la plataforma pierde su principal “motor” de descubrimiento, incluso si el streaming base funciona parcialmente.

Respuesta de Google y causa: qué dijo TeamYouTube sobre el sistema de recomendaciones

Tras los primeros reportes, la cuenta oficial TeamYouTube en X reconoció el problema con un mensaje directo en el que indicaba que si estabas teniendo dificultades, no eras el único, y sus equipos estaban investigando y prometían actualizaciones.

Horas más tarde, la compañía atribuyó el incidente a un problema en el sistema de recomendaciones, que impidió que los videos se mostraran en distintas superficies de YouTube (incluida la homepage y también servicios como YouTube Music y YouTube Kids), y señaló que la página principal ya había sido restaurada mientras seguían trabajando en la solución completa.

En paralelo, TeamYouTube también indicó que estaban viendo un “pequeño número” de reportes de usuarios incapaces de iniciar sesión en YouTube TV, vinculándolo al mismo problema general que afectaba a YouTube. Finalmente, Deadline recogió el cierre del incidente con una actualización donde YouTube afirmó que el sistema de recomendaciones había sido resuelto en todas las plataformas y que todo volvía a la normalidad.

