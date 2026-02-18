Detienen a liberiano quien, con una visa vencida, trabajaba como funcionario en prisiones de EE.UU.

A partir de un operativo conjunto llevado a cabo por el Departamento de Seguridad Nacional (USCIS) y el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), se logró la detención de Morris Brown, un liberiano de 45 años quien, con base a mentiras y pese a tener una visa vencida desde hace más de una década, trabajaba como funcionario de prisiones en Minnesota.

Mediante la denominada Operación Twin Shield, el africano fue detenido el 15 de enero y enfrenta múltiples violaciones de la ley de inmigración.

Derivado de una investigación iniciada por las autoridades durante el otoño pasado contra presuntos fraudes migratorios en el área de Minneapolis-St. Paul, se detectó que la situación legal de Morris Brown en Estados Unidos resultaba confusa.

De acuerdo con registros oficiales de entrada al país, se corroboró que el liberiano había ingresado por última vez a territorio estadounidense con un visado de estudiante no inmigrante, en 2014.

No obstante, el documento le fue revocado al año siguiente porque no se matriculó en un curso completo.

De manera inexplicable, pese a no tener estatus legal, se alistó en la Guardia Nacional de Pensilvania en 2014, pero meses después desertó.

Los agentes de ICE redoblan esfuerzos para continuar adelante con el objetivo planteado por la Casa Blanca de deportar a la mayor cantidad de inmigrantes carentes de estatus legal. (Crédito: Alex Brandon / AP)

Seis años después, fue detenido y expulsado del ejército en condiciones deshonrosas.

Al realizar un análisis de su situación, se constató que Brown solicitó una tarjeta verde en 2020, esto para tratar de ser considerado como uno de los beneficiarios del programa de equidad para los refugiados liberianos.

Sin embargo, USCIS denegó su solicitud debido a varias declaraciones falsas como el hecho de no haber revelado su servicio militar anterior y afirmar tener la ciudadanía estadounidense.

A pesar de todo el embrollo que produjo, nunca se le fincó una responsabilidad legal con el objetivo de arrestarlo o incluso deportarlo.

Incluso, en 2024 se atrevió a solicitar la naturalización como ciudadano estadounidense basándose en su servicio militar anterior.

Además, se encontraron pruebas de que había cometido fraude matrimonial con el objetivo de asegurar su permanencia en territorio estadounidense.

Por ello, el USCIS remitió su caso al ICE, y ahora el liberiano se enfrenta no solo un proceso de expulsión, pues también podría recibir una penalidad por fraude migratorio, falsas declaraciones de ciudadanía estadounidense y delitos relacionados.

Mediante un comunicado, Joseph Edlow, director del USCIS, se comprometió a que todo el peso de la ley caiga sobre Morris Brown.

“La Operación Escudo Gemelo sigue dando resultados, ya que el Departamento de Seguridad Nacional persigue sin descanso a quienes intentan engañar a nuestro sistema de inmigración.

Este extranjero intentó todas las artimañas posibles para permanecer en Estados Unidos tras perder su estatus legal. Utilizaremos todas las herramientas a nuestro alcance para garantizar que se enfrente a la justicia por sus numerosas violaciones de la ley”, indicó.

