EE.UU. deporta a bebé enfermo y su madre a México tras detención en Texas

Un bebé mexicano de apenas dos meses, con problemas respiratorios, fue deportado a México junto a su madre, padre y hermana de un año, tras permanecer varias semanas bajo custodia migratoria en el centro de detención de Dilley, en Texas. El caso ha generado fuertes críticas de legisladores demócratas y organizaciones proinmigrantes en Estados Unidos.

El congresista por Texas, Joaquín Castro, informó que el menor, identificado como Juan Nicolás, fue trasladado hacia la frontera la noche del martes junto a su familia, luego de que su oficina interviniera públicamente en el caso.

“Deportar innecesariamente a un bebé enfermo y a su familia es atroz”, escribió el legislador en la red social X, al tiempo que anunció que buscará que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas rinda cuentas.

Hospitalización y diagnóstico de bronquitis

De acuerdo con el relato de la madre al equipo del congresista, el bebé fue llevado el lunes por algunas horas a un hospital local, donde fue diagnosticado con bronquitis. Durante su permanencia en el centro de detención, el menor habría estado “constantemente enfermo”, con vómitos y dificultades respiratorias.

Ni el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) ni el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas han ofrecido detalles adicionales sobre la condición médica del menor tras su deportación.

Centro de detención de Dilley bajo escrutinio

El centro de detención familiar de Dilley, oficialmente conocido como South Texas Family Residential Center, ha sido objeto de múltiples denuncias por parte de abogados y organizaciones civiles, que señalan condiciones inadecuadas, falta de atención médica suficiente y problemas con el acceso a educación y alimentos.

Más de 1,400 personas permanecen detenidas en esa instalación, incluyendo alrededor de 400 menores de edad, según reportes de abogados de inmigración.

El centro había permanecido cerrado durante la administración de Joe Biden, pero fue reabierto bajo el gobierno de Donald Trump como parte de una estrategia para acelerar arrestos y deportaciones de migrantes, en medio de un endurecimiento de la política migratoria.

Debate político y preocupación en la comunidad hispana

El caso del bebé deportado ha intensificado el debate nacional sobre la política migratoria y el uso de centros de detención familiar. Legisladores demócratas y activistas consideran que la deportación de un menor con problemas de salud representa una medida desproporcionada.

Para muchas familias hispanas que viven en Estados Unidos, especialmente aquellas con procesos migratorios pendientes, el caso aumenta la preocupación sobre posibles detenciones incluso en situaciones médicas delicadas.

Mientras tanto, organizaciones comunitarias recomiendan a inmigrantes con citas ante autoridades migratorias consultar con abogados acreditados y conocer sus derechos antes de presentarse ante oficiales de ICE.

