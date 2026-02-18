La esquiadora olímpica Lindsey Vonn sigue delicada y ahora anuncia la muerte de su perro

La esquiadora olímpica de Estados Unidos, Lindsey Vonn, dio a conocer un día después de su grave caída en la prueba de esquí alpino en los Juegos que se realizan en Milano-Cortina, la muerte de su perro, aumentando el dramatismo y fatalidad que rodea a la tres veces medallista olímpica.

Lindsey Vonn publicó en sus redes sociales la infortunada noticia que ha hecho eco en las redes sociales que todavía no se recuperaban del impacto de la caída de la esquiadora norteamericana cuando las malas noticias aumentaron en el entorno de la esquiadora que compitió en los Juegos Olímpicos de Invierno 2026 con los ligamentos de una rodilla rotos

2/9/2026 ✝️💔 Leo passed away. The day after my crash I said goodbye to by my big boy as I laid in my hospital bed. Been some of the hardest days of my life and still have not begun to process his passing…



I will always love you Leo ❤️🙏🏻 pic.twitter.com/sA19yEgDOA — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 18, 2026

Al regresar a Estados Unidos este miércoles después de estar internada en un hospital de Treviso. Italia, debido a la grave lesión que sufrió el pasado 8 de febrero durante la prueba de descenso en los Juegos Olímpicos de Invierno en Milano-Cortina 2026 y que al final de cuentas fue diagnosticada de manera oficial con una compleja fractura de tibia en la pierna izquierda.

Con 41 años de edad sobre sus espaldas, Vonn se mostró agradecida por la atención que le brindaron durante su estancia en la central hospitalaria, tratando de disminuir la frustración y decepción que le generó tal accidente en esta prueba olímpica de la competencia invernal.

¿Habrá terminado su carrera ?

Los aficionados y seguidores de la carrera de la esquiadora olímpica Lindsey Vonn reaccionaron con afecto y tratando de disminuir el impacto de la frustración de la atleta con mensajes positivos, pero la estadounidense sufrió un nuevo golpe al enterarse y compartir su pesar y tristeza por la muerte de su perro.

El guardián de la casa y mascota de la atleta Lindsey Vonn estaba sufriendo de cáncer de pulmón después de 13 años de estancia junto con la esquiadora, quien compartió imágenes de ella con perro de nombre Leo, y quien durante mucho tiempo fue el consuelo de la esquiadora que se perdió también las competencias olímpicas por otra lesión.

“Leo Vonn 2013-9/2/2026 Leo ha fallecido y se ha unido a Lucy y Bear en el cielo”, redactó Vonn. “Han sido unos días increíblemente difíciles. Probablemente los más difíciles de mi vida. Todavía no he asimilado su partida”, publicó la atleta

Lindsey regresó a casa tras ser sometida a cuatro cirugías en un hospital italiano para compartir que perdió a su perro tan solo un día después de que su sueño olímpico terminara abruptamente.

A little update from me…❤️ thank you for all the love and support. Helps me so much🙏🏻 pic.twitter.com/ui0lfSS064 — lindsey vonn (@lindseyvonn) February 13, 2026

“El día que me caí, Leo también”, escribió. “Le habían diagnosticado recientemente cáncer de pulmón (sobrevivió a un linfoma hace un año y medio), pero ahora su corazón le fallaba. Tenía dolor y su cuerpo ya no podía seguirle el ritmo a su mente fuerte”.

“Al día siguiente del accidente, mientras yacía en la cama del hospital, nos despedimos de mi perro”, continuó. “Había perdido tanto que significaba algo para mí en tan poco tiempo. No puedo creerlo. Mi perro ha estado conmigo desde mi segunda lesión del ligamento cruzado anterior, cuando más lo necesitaba. Me abrazó en el sofá mientras veía los Juegos Olímpicos de Sochi. Me levantó cuando estaba deprimida. Se acostó a mi lado y me abrazó, haciéndome sentir siempre segura y querida. Hemos pasado por mucho juntos en 13 años”, añadió Lindsey Vonn, visiblemente afectada.

Vonn rescató a ‘Leo’ en 2014 mientras lidiaba con la pérdida de los Juegos Olímpicos de Sochi tras su segunda cirugía de rodilla en 10 meses. Vonn dijo que el perro la obligó a levantarse de la cama y salir de casa en una época difícil.

“Pasará un tiempo antes de que pueda procesar las cosas emocionalmente, pero sé que siempre estará conmigo”, escribió en Instagram. “Sé que está ahí arriba con Lucy, Bear, mi mamá, mis abuelos y tanta gente que he perdido en los últimos años. Y me consuela saber que ya no sufre”.

“Nunca habrá otro ‘Leo’. Siempre será mi primer amor”.

US skiing star Lindsey Vonn documented her journey back from Italy to the United States, after breaking her leg in Olympic competition, an incident that has required her to undergo multiple surgeries. pic.twitter.com/KoC40HASMw — ABC News (@ABC) February 18, 2026

Lindsey Vonn también reveló que pensará en Leo cuando se someta a otra cirugía en su pierna izquierda fracturada tras el accidente del 8 de febrero en la final olímpica de descenso en Milano-Cortina.

“Hoy me operarán de nuevo”, escribió en Instagram. “Pensaré en él al cerrar los ojos. Te amaré por siempre, mi niño grande”, concluyó.

