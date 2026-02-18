¿Lo esperabas? Toyota abrió la puerta a un Yaris eléctrico

La transición hacia la movilidad eléctrica está cambiando por completo las gamas de los fabricantes generalistas, incluidos aquellos que históricamente apostaron por soluciones intermedias.

Toyota, referente mundial en tecnología híbrida, empieza a dejar entrever que uno de sus modelos más representativos podría dar el salto definitivo a las baterías: el Yaris.

Mientras otros fabricantes aceleraron su ofensiva eléctrica en los últimos años, la firma japonesa optó por una estrategia más prudente, reforzando su liderazgo en híbridos y diversificando tecnologías. Sin embargo, el contexto regulatorio europeo y la evolución del mercado obligan a replantear el futuro de sus modelos urbanos.

Un paso que “parece bastante obvio”

Andrea Carlucci, vicepresidente europeo de estrategia y marketing de Toyota, dejó clara la dirección en declaraciones a Auto Express. Al referirse al posicionamiento histórico de la marca en los segmentos pequeños, explicó: “Si hay un fabricante con una fuerte presencia en las categorías inferiores, ese es Toyota. Tenemos una posición de liderazgo, con mucha consistencia a lo largo del tiempo”.

El Yaris ha sido una pieza clave en esa estrategia. Su presencia continuada en el mercado europeo y su temprana adopción de sistemas híbridos lo convirtieron en uno de los pilares comerciales de la compañía. Por ello, la electrificación total del modelo parece una evolución natural dentro del contexto actual.

Carlucci lo resumió sin rodeos: “si la electrificación es el camino a seguir, creo que no podemos evitar tener una versión totalmente electrificada. No puedo decir cuándo, pero parece bastante obvio”. Aunque evitó concretar plazos, el mensaje deja claro que la posibilidad está sobre la mesa.

Estrategia multienergética como bandera

El hecho de contemplar un Yaris eléctrico no implica abandonar la tecnología híbrida, que sigue siendo la columna vertebral de Toyota en Europa. La marca insiste en que el mercado todavía muestra una demanda diversa y que no todos los clientes están listos para dar el salto a un vehículo exclusivamente eléctrico.

En palabras de Carlucci: “Por ahora, la plataforma debe ser sólida, especialmente en coches pequeños, para ofrecer un sistema de propulsión híbrido. Lo ideal es ofrecer una plataforma con opciones multienergéticas, ofreciendo así diferentes sistemas de propulsión que sean la solución ideal para cada cliente. En resumen: un enfoque multienergético no es solo una solución. Tiene que ser la solución definitiva”.

Esta filosofía permitiría que el futuro Yaris compartiera base con versiones híbridas y eléctricas, optimizando costos y manteniendo flexibilidad industrial. La estrategia ya se perfila en otros modelos de la gama, como el Corolla, cuya próxima generación incluirá una variante completamente eléctrica.

Diseño, identidad y el reto eléctrico

Más allá de la mecánica, la gran incógnita es cómo se traduciría la esencia del Yaris a un formato 100% eléctrico. Toyota sorprendió con el diseño más atrevido del nuevo Corolla, que apuesta por líneas más marcadas y una firma lumínica estilizada basada en franjas LED. Ese lenguaje visual podría trasladarse al urbano.

Carlucci también mostró cautela respecto a la identidad del modelo: “Mi principal preocupación hoy, desde la perspectiva de la planificación, es asegurarnos de mantener la autenticidad de lo que hacemos. Para un coche eléctrico, esto supone un reto. Con los híbridos, fue más fácil gracias a la gran confianza que tenemos en este sector. Así que es en esto en lo que debemos centrarnos ahora mismo”.

El futuro Yaris eléctrico mantendría previsiblemente su configuración de cinco puertas, clave en el segmento. Queda por ver si versiones deportivas como el Yaris GR tendrán continuidad en esta nueva etapa o si la electrificación redefinirá por completo la oferta. Todavía Toyota no ha fijado fechas ni especificaciones técnicas.

