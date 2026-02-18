PBS SoCal estrena serie sobre Rey Misterio Sr., leyenda de la lucha libre en la frontera

PBS SoCal lanzó “Legends of Lucha Libre”, una serie documental digital de cuatro episodios que revisa la vida y la influencia de Rey Misterio Sr., el histórico luchador originario de Tijuana que ayudó a transformar la lucha libre tanto en México como en el sur de California. La serie forma parte de la oferta de Artes & Cultura del canal público y se concentra en la conexión entre los cuadriláteros de la frontera y la comunidad latina en Los Ángeles.

Los capítulos se estrenan cada semana en el canal de YouTube de PBS SoCal y se pueden ver gratis en la app de PBS y en el sitio de la televisora. Además, habrá un especial televisivo que reunirá los cuatro episodios en un solo bloque para la audiencia de la región.

Lucha libre de Tijuana a Los Ángeles

De acuerdo con PBS SoCal, “Legends of Lucha Libre” se centra en la trayectoria de Rey Misterio Sr., un referente de la lucha libre tijuanense cuyo estilo híbrido ayudó a moldear la escena tanto en la frontera como en las arenas del sur de California.

La serie recupera el impacto del luchador a través de entrevistas con voces clave del deporte: su hijo El Hijo de Rey Misterio, las luchadoras Lady Lee y Zyra La Tóxica, y el periodista Chema Castro, además del propio Rey Misterio Sr. en material de archivo y conversaciones grabadas. El objetivo es mostrar cómo su legado sigue vivo en los cuadriláteros de Los Ángeles y en distintos puntos de las comunidades mexicoamericanas a lo largo de la frontera entre Estados Unidos y México.

Los episodios de la serie

“Legends of Lucha Libre” se puede ver gratis en el canal de YouTube de PBS SoCal, con estrenos semanales:

Capítulo 1 : “Introducing Rey Misterio Sr.”

Presentación del Maestro y de su influencia en la escena de Tijuana y el sur de California.

Capítulo 2: "The Mask"

En este episodio buscan explicar como la máscara de un luchador encapsula identidad, diseño y personaje; con acceso al taller del mascarero de Lady Lee.

Capítulo 3: "The Strict School of Sacrifice"

El tercer capítulo examina la disciplina de la vieja escuela en la lucha libre, encabezada en este caso por un entrenador conocido por su rigor: Rey Misterio Sr., responsable de formar a varias figuras de Tijuana.

Capítulo 4: "The Dignity of a Name"

La serie cierra con el vínculo entre Rey Misterio Sr. y su hijo, El Hijo de Rey Misterio, y con el peso simbólico del apellido

Además del estreno digital, la serie tendrá un especial televisivo con los cuatro episodios seguidos por las señales de PBS SoCal:

Miércoles 18 de marzo, 8 p.m. en PBS SoCal Plus .

en . Jueves 19 de marzo, 7:30 p.m. PT en PBS SoCal.

Lucha libre, cultura y servicio público

PBS SoCal describe esta serie como parte de su esfuerzo por mostrar el paisaje cultural del sur de California y por conectar la curiosidad cotidiana del público con historias que generen entendimiento y sentido de comunidad.

La señal pública, que llega a millones de espectadores a través de sus canales principales y subcanales, ofrece programación que refleja la diversidad de la región en temas de educación, noticias, medio ambiente y artes, y acompaña esa oferta con actividades y talleres bilingües para familias.

