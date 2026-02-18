Juanes anunció tour mundial: ¿En qué ciudades de EE.UU. se presentará?

El ícono de la música latina, Juanes, sacudió la escena internacional al anunciar oficialmente su Juanes World Tour 2026. La gira, que promete ser una de las más ambiciosas de su carrera, contempla más de 50 presentaciones distribuidas en los escenarios más importantes de América Latina, Norteamérica y Europa.

Tras ser reconocido por Billboard como el “Mejor Artista Latino de Rock/Pop del Siglo XXI”, el ganador de 29 premios Grammy y Latin Grammy regresa con un espectáculo diseñado bajo el concepto de la dualidad.

Este tour no solo celebrará sus grandes éxitos, sino que servirá como plataforma para presentar material inédito de su próximo trabajo discográfico titulado JuanesTeban, coproducido por Nico Cotton.

Destinos confirmados

La gira tendrá una presencia masiva en Norteamérica con 29 conciertos programados en teatros y arenas de los Estados Unidos.

La gira, promovida por Live Nation, comenzará el 3 de septiembre en Orlando, Florida, y se extenderá hasta octubre, haciendo paradas en importantes ciudades estadounidenses como Nashville, Boston, Los Ángeles, Miami y muchas más.

En México, el antioqueño llevará su energía a ciudades como Guadalajara, Monterrey y San Luis Potosí, además de participar en festivales de gran calibre como el Vive Latino y el Festival de Viña del Mar en Chile.

En el continente europeo, la expectativa es máxima, destacando una fecha especial en Madrid, cuyas entradas ya se reportan como agotadas.

El esperado regreso a casa

Para sus seguidores en Colombia, el momento cumbre ocurrirá el próximo 20 de noviembre, fecha en la que Juanes se presentará en el Movistar Arena de Bogotá. Este concierto promete ser una experiencia inmersiva que combina sonidos tradicionales como la cumbia con la potencia del rock.

Los boletos para el Juanes World Tour 2026 ya se encuentran disponibles a través del sitio oficial del artista. Simultáneamente, el cantante se prepara para recibir este 19 de febrero el Premio Lo Nuestro a la Trayectoria, consolidando un 2026 que promete ser histórico para su legado musical.

