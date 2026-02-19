Julián Álvarez: el récord histórico en Champions League que pone al argentino por encima de Messi y Agüero

El delantero argentino Julián Álvarez, figura indiscutible de Atlético de Madrid, está marcando una era goleadora en la UEFA Champions League. Con solo 35 partidos disputados en la máxima competición continental, el atacante alcanzó la marca de 20 goles, convirtiéndose en el argentino más rápido en lograrlo según datos oficiales de la UEFA.

Este hito lo sitúa por delante de figuras legendarias como Sergio ‘Kun’ Agüero (37 partidos) y Lionel Messi (40 partidos) en llegar a esa cifra, y refuerza la condición de Álvarez como uno de los delanteros más letales del fútbol europeo actual.

Argentinos que alcanzaron los 20 goles en el menor número de partidos en la #UCL:



35: Julián Álvarez

37: Sergio Agüero

40: Lionel Messi pic.twitter.com/HCgFQAyWUn — Liga de Campeones (@LigadeCampeones) February 18, 2026

El récord de Julián Álvarez y su impacto en la Champions

El registro más reciente indica que Julián Álvarez alcanzó los 20 goles en la Champions League en apenas 35 encuentros, un logro que lo coloca como el argentino más rápido en lograr esa cifra en la historia del torneo.

Este gol número 20 llegó en el partido de ida de la ronda previa de octavos de final contra el Club Brujas, donde Álvarez transformó un penalti al minuto 8, encendiendo las alarmas de toda Europa con una actuación decisiva.

El delantero ha demostrado una versatilidad ofensiva impresionante en el torneo: ha marcado 12 goles en 18 partidos con Atlético de Madrid y 8 en 17 con el Manchester City antes de su traspaso a España, sumando un total que explica por qué ha sido capaz de batir marcas históricas.

Julián Álvarez steps up and slots home the penalty for Atlético Madrid 🎯 pic.twitter.com/6gUbgqEFLS — CBS Sports Golazo ⚽️ (@CBSSportsGolazo) February 18, 2026

Comparación histórica: Messi, Agüero… y el contexto europeo

Superar a Messi y Agüero no es menor: ambos fueron goleadores icónicos de la Champions League y referentes del fútbol argentino. Si bien la lista histórica de goleadores de la Champions la encabezan figuras como Cristiano Ronaldo o Lionel Messi por volumen total, el dato que destaca a Álvarez es su efectividad y rapidez para llegar a los 20 goles.

Este registro se suma a otros datos que ya hablaban de la meteórica progresión de Álvarez en Europa, como cuando superó la marca de goles de Messi en sus primeros 26 partidos en la competición continental.

¿Qué significa este récord para el Atlético de Madrid?

Para el Atlético de Madrid, la consolidación de Julián Álvarez como goleador de élite supone un arma ofensiva determinante en sus aspiraciones europeas y nacionales. El club colchonero, que ha mostrado un perfil ofensivo más dinámico bajo la dirección de Diego Simeone, ha encontrado en Álvarez a su principal referencia en ataque.

Además, el crecimiento imparable del argentino se traduce en consistencia goleadora tanto en La Liga como en Champions, donde aporta con goles y asistencias que han sido claves en partidos importantes.

La proyección de “La Araña”

Con 26 años y una carrera en ascenso, Julián Álvarez no solo ha establecido un récord dentro del contexto argentino, sino que también figura cada vez más entre los delanteros más eficaces de la UEFA Champions League. Su capacidad de anotar en partidos clave y mantener un ritmo de gol elevado lo posiciona como una de las amenazas más importantes del continente.

La proeza de Álvarez va más allá de estadísticas: refuerza su candidatura como uno de los mejores delanteros de su generación en competiciones europeas, y proyecta un legado que podría equipararse con otros grandes goleadores históricos si continúa con este nivel.

