México gana oro en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 y domina la velocidad femenina en Santiago

La delegación tricolor hizo historia en el Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 al conquistar su primera medalla de oro en la jornada inaugural celebrada en Santiago de Chile, dentro del emblemático Velódromo de Peñalolén.

El equipo femenino de velocidad de México se proclamó campeón continental tras registrar un tiempo de 47.162 segundos, superando con autoridad a sus principales rivales y enviando un mensaje claro rumbo al ciclo olímpico.

México conquista el oro en velocidad por equipos femenil

El trío mexicano conformado por María José Vizcaíno, Yuli Verdugo y Luz Gaxiola firmó una actuación impecable para darle a México el primer título del certamen.

Las ciclistas nacionales superaron por 1.294 segundos al equipo de Colombia, liderado por la joven promesa Stefany Cuadrado, quien junto a Marianis Salazar y Juliana Gaviria se quedó con la medalla de plata.

El podio lo completó Estados Unidos con el bronce gracias al equipo integrado por Emily Hayes, Hayley Yoslov y Mckenna McKee.

Con este resultado, México se posiciona como potencia continental en ciclismo de pista femenil, consolidando un proceso que apunta directamente a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Canadá domina la velocidad masculina; Colombia y Trinidad y Tobago responden

En la prueba masculina de velocidad por equipos, Canadá se llevó el oro tras marcar 43.372 segundos, con una sólida presentación de Cole Dempster, Tyler Rorke y James Hedgcock.

Colombia volvió al podio con la plata obtenida por el campeón Kevin Quinero, junto a Rubén Murillo y Santiago Morales, quedando a apenas 73 décimas del título.

Por su parte, Trinidad y Tobago celebró el bronce con una escuadra encabezada por su estrella Nicholas Paul, acompañado por Zion Pulido y Kwesi Browne, quienes detuvieron el cronómetro en 44.061.

Teniel Campbell brilla en el scratch femenino

La jornada también tuvo protagonismo caribeño gracias a Teniel Campbell, quien se quedó con el oro en el scratch femenino tras imponerse en la exigente prueba de 40 vueltas.

La trinitense mostró una actuación sólida y estratégica para superar a la cubana Marlies Mejías, que terminó segunda a una vuelta de distancia, mientras que la estadounidense Olivia Cummins completó el podio con el tercer puesto.

Puntos UCI y clasificación olímpica en juego

El Campeonato Panamericano de Pista Élite 2026 continuará hasta el domingo, con la entrega de 22 títulos continentales (11 en rama masculina y 11 en femenina), además de un total de 66 medallas.

La competencia, organizada por cuarta ocasión en Santiago —tras las ediciones de 1980, 1994 y 2015— otorga puntos UCI fundamentales para el ranking internacional y el proceso de clasificación a los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.

Con este arranque dorado, México no solo lidera el medallero en la primera jornada, sino que fortalece su proyecto rumbo al máximo escenario del deporte mundial.

