Probamos el Toyota C-HR 2026 y nos llevamos una sorpresa

En 2022, Toyota dejó de vender el C-HR en Estados Unidos. Ahora, en 2026, regresa completamente reinventado como un SUV 100% eléctrico, marcando un giro importante en la estrategia de electrificación de la marca.

El nuevo Toyota C-HR 2026 adopta una plataforma dedicada a vehículos eléctricos, mejora notablemente su desempeño y eleva su propuesta tecnológica frente a su generación anterior.

Bajo el piso incorpora una batería de 74.7 kWh, que permite una autonomía estimada de hasta 287 millas en la versión más eficiente.

Está disponible en dos versiones, SE y XSE, ambas con sistema de tracción total gracias a dos motores eléctricos, uno en cada eje, que en conjunto producen 338 caballos de fuerza. Acelera de 0 a 60 mph en aproximadamente 4.9 segundos, cifras que lo colocan entre los más dinámicos del segmento compacto eléctrico.

Interior del Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

En dimensiones, mide 177.9 pulgadas de largo, 73.6 pulgadas de ancho y tiene una distancia entre ejes de 108.3 pulgadas, lo que se traduce en un interior más espacioso que el modelo anterior de combustión. La batería colocada bajo el piso baja el centro de gravedad, mejorando estabilidad y sensación de manejo, especialmente en curvas.

En el exterior adopta el nuevo lenguaje de diseño de Toyota con la característica “nariz de martillo”, luces LED estilizadas y una barra de luz trasera que cruza todo el vehículo, aportando una identidad más moderna y tecnológica. La versión SE equipa rines de 18 pulgadas, mientras que la XSE incorpora 20 pulgadas, aunque estos reducen ligeramente la autonomía total.

Por dentro destaca una pantalla multimedia de 14 pulgadas, acompañada por un panel de instrumentos digital de 7 pulgadas.

Incluye doble cargador inalámbrico, cuatro puertos USB-C, freno regenerativo ajustable mediante levas detrás del volante y el paquete Toyota Safety Sense 3.0, con asistencias como control crucero adaptativo, mantenimiento de carril, alerta de punto ciego y frenado automático de emergencia.

Probamos el Toyota C-HR 2026. Crédito: Toyota. Crédito: Cortesía

El espacio de carga ofrece 25.3 pies cúbicos, ampliables a 59.5 pies cúbicos al abatir la segunda fila 60/40. No incluye rueda de repuesto, sino kit de reparación.

En cuanto a carga, puede pasar del 10% al 80% en aproximadamente 30 minutos con carga rápida DC. También admite carga doméstica de hasta 11 kW, y cuenta con sistema de preacondicionamiento de batería para optimizar los tiempos.

El precio arranca en $37,000 dólares para la versión SE y en $39,000 dólares para la XSE. Un modelo completamente equipado puede alcanzar alrededor de $43,000 dólares con opciones adicionales.

