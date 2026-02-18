Muchos accidentes: robotaxi de Tesla, bajo la lupa en Austin

La promesa de ciudades recorridas por vehículos sin conductor choca con la realidad operativa. En Austin, el programa de robotaxis de Tesla, considerado una pieza clave en la visión futura de la compañía, ha registrado 14 accidentes en apenas ocho meses, según informes oficiales.

Los incidentes incluyen daños materiales, lesiones leves e incluso una hospitalización, reavivando el debate sobre la fiabilidad de la conducción autónoma.

El proyecto, que representa uno de los desarrollos más ambiciosos dentro de Tesla, busca consolidar un modelo de negocio basado en flotas autónomas. Sin embargo, la sucesión de percances ha puesto bajo escrutinio tanto la madurez tecnológica del sistema como los protocolos de seguridad implementados.

Un arranque con supervisión humana

El servicio comenzó a operar en junio con monitores de seguridad humanos a bordo. Estos supervisores podían intervenir en caso de que el sistema detectara una situación compleja o inesperada. Aun así, el primer accidente se produjo en julio, apenas semanas después del lanzamiento.

Diciembre fue el mes más complicado, con cinco accidentes reportados. Entre ellos destacó un choque entre un robotaxi detenido y un autobús municipal. Aunque la mayoría de los casos se clasificaron como daños materiales, la acumulación de incidentes alimentó dudas sobre el desempeño real del sistema en tráfico urbano.

En enero, la compañía dio un paso adicional y comenzó a ofrecer viajes sin conductor, aunque manteniendo supervisores humanos dentro del vehículo para intervenir si fuera necesario. Tesla ha redactado parcialmente las descripciones de los incidentes en los informes públicos, lo que dificulta conocer con exactitud la secuencia detallada de cada suceso.

Expansión en marcha pese a las dudas

A pesar de los 14 accidentes registrados, la hoja de ruta no se ha modificado. Tesla planea expandir el servicio a siete ciudades adicionales antes de mitad de año, reforzando su apuesta por la conducción autónoma total.

No obstante, la empresa no ha detallado cuántos robotaxis operan actualmente en Austin. Sin ese dato, resulta complejo calcular la tasa de incidentes por vehículo o por kilómetro recorrido, métricas clave para evaluar la seguridad comparativa frente a conductores humanos.

Austin continúa siendo la única ciudad donde el servicio está plenamente activo, lo que convierte a este mercado en un laboratorio crucial para el despliegue global que Tesla proyecta.

Impacto en bolsa y presión competitiva

El desempeño del programa coincide con un momento sensible para la cotización de la compañía. Las acciones de Tesla, que tocaron mínimos cercanos a $110 dólares en 2023, llegaron a más que triplicarse hasta situarse alrededor de $411 dólares. Sin embargo, en este inicio de 2026 acumulan un retroceso aproximado del 10%.

El mercado observa con atención el aumento del gasto en capital y la presión creciente de competidores chinos, que siguen ajustando precios y márgenes en el segmento eléctrico. Además, las entregas de vehículos muestran una tendencia descendente interanual, lo que afecta directamente los ingresos de su división automotriz.

Varios analistas sostienen que el impulso reciente de la compañía no proviene exclusivamente de la venta de automóviles, sino también de sus proyectos vinculados a robotaxis, robots Optimus y la división energética. Para parte de los inversores, Tesla evoluciona hacia una empresa tecnológica cuya valoración depende cada vez más del éxito de estas nuevas líneas de negocio.

La pregunta central es si el despliegue acelerado de robotaxis consolidará estos hechos o si los fallos operativos minarán la confianza en uno de los pilares estratégicos de la compañía.

